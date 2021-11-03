兩岸開戰台軍第一波死傷24萬人?　台防長：是第一波可以動員人數

日前台媒報道指出，根據台灣軍方推估數據顯示，兩岸如果開打，台灣第一波死傷恐超過24萬人，對此，台灣國防部長邱國正在立法院受訪時表示，該說法「問題很大」，數據是指第一波要動員的話可以有20餘萬人接受動員，「不是說第一波傷亡這麼多人」，這當中有誤會。



兩岸關係緊張，國防部長邱國正日前坦言，「現在兩岸情勢是他從軍40年來最嚴峻的時刻」，他表示中共在2025年具備全面犯台能力，國防部軍醫局明年將花費41億多元新台幣啟動多項計劃和方案，以期能在戰時「快速、有效治療傷病患」。台灣媒體指出，根據軍方推估數據顯示，兩岸如果開打，台灣第一波死傷恐超過24萬人。

對於該數據，邱國正受訪時回應指出，當初數據是說若第一波要動員，可以有20餘萬人接受動員，「但不是說第一波會傷亡這麼多人，沒有國家這麼算」，這當中可能有誤會。

他解釋，該數據是講第一波如果要動員可以有20餘萬人接受動員，而且不是一次而是分批，因為有些部隊沒有滿編，有狀況就要編實，再加上有些新訓單位要做兵員調整，「大概有20餘萬人可以做選員」。

此外，邱國正在11月2日證實，台海軍陸戰隊已選派40人，前往關島的美軍新建基地內接受訓練，為期一個月。邱國正對此表示，「台灣與美方之間有很多交流合作，行之有年。有些層級在互動，這也是當中交流的一環，不用多做揣測。」

雖然台灣國防部未公開過傷亡人數的估算數字，但在2003年時任國防部副部長的陳肇敏在立法院曾表示，國防部第一波「戰耗動員」，也就是傷亡人數估算為12萬8千人。

10月28日，台灣總統蔡英文接受CNN採訪時證實有美國軍隊存在於台灣。對此，中國大陸外交部發言人汪文斌10月28日斥責稱，凡是數典忘祖分裂國家的人，從來沒有好下場，搞「台獨」是死路一條，支持「台獨」也是一條不歸路。

日前，大陸商務部日前印發的《關於做好今冬明春蔬菜等生活必需品市場保供穩價工作的通知》中提到，「鼓勵家庭根據需要儲存一定數量的生活必需品，滿足日常生活和突發情況的需要」。被不少大陸民眾認為是官方釋出的即將「統一台灣」的訊號。

中共黨報《經濟日報》則發文表示勿過度解讀。《經濟日報》指出通知屯糧的本意通知的本意是怕疫情散點突發讓人們措手不及，勸告大家「想像力不要太豐富」。