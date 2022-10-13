台灣邊境今解封　首批旅客凌晨抵台料逗留4日3夜

台灣邊境今日（13日）解封，首批來自泰國的兩個旅行團共45人，於凌晨零時16分抵台。

《聯合報》報道，45名旅客分別由二家旅行社接待，均會在台灣逗留4日3夜，將走訪台北西門町，以及九份、日月潭等景點。



台灣虎航IT-506航班自泰國廊曼機場（Don Mueang Airport）起飛，今日凌晨飛抵桃園機場，成為解封後第一架入境台灣的航班。交通部觀光局、中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝、桃園機場及航空公司代表到場接機。

從泰國廊曼機場起飛的台灣虎航IT-506航班，於13日凌晨零時16分抵台，成為解封後第一架入境的航班。（聯合報）

交通部觀光局局長張錫聰稱，台灣觀光受疫情影響將近兩年半，跨境旅遊幾乎停頓，今日重新啟動，對台灣跨境旅遊是再生與重建的機會，未來要結合中央與地方的力量，恢復到疫情前完整的市場。

張錫聰表示，現時限團令已解除，跨境旅遊重啟有很多計畫要與觀光業共同努力，迅速重建台灣跨境旅遊市場，相信防疫措施會逐步鬆綁到「0+0」階段。

報道介紹，經營旅遊社群媒體Ratto Wanderlust的泰國網紅奇恰拉（Kitcharat Nartetamrongsutt），特別打扮成卡通美少女戰士造型。她表示，自己很喜歡台灣的美食與文化，所以台灣邊境解封後，立即乘坐首班機赴台，在台3天計劃在台北遊玩。

旅客王小姐稱，日前與朋友共16人前往泰國旅遊，在當地停留五日四夜，原本預計昨日（12日）返台，因為未訂到機位，只能延後一日返程，未料意外成為邊境解封後首批入境人士。