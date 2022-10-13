台灣疫情｜新增5.3萬本土個案多29死　今年累計病例已破700萬

台灣中央流行疫情指揮中心今日（13日）宣布，當地新增53356宗新冠肺炎本土個案，為連續2天破5萬宗及這一波BA.5疫情次高；新增142宗中重症，再多29人死亡，另增65宗境外輸入個案。據指揮中心統計，今年累計本土病例已破700萬宗。



新增死亡個案年齡介於50歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，無特殊死亡個案。另增一宗孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）個案，患者為一名8歲男童，其沒有慢性病，曾接種1劑疫苗以及曾在8月17日確診。個案9月23日開始出現發燒、全身紅疹、腹痛、口腔潰瘍等症狀，24日至急診抽血檢查顯示發炎指數升高、凝血功能異常等狀況，懷疑MIS-C住院，心臟超音波發現有冠狀動脈擴大、心包膜積水等症狀，使用類固醇等藥物治療病況好轉，已於28日出院。

據指揮中心統計，今年截至昨日（12日），本土病例共6947152宗，加上是日新增數，迄今個案已突破700萬宗。本土輕症、無症狀個案截至昨日累計6917168宗、佔99.57%；中症累計17241宗、佔0.25%；重症累計12743宗、佔0.18%，死亡累計10832人。

台灣邊境解封，從泰國廊曼機場起飛的台灣虎航IT-506航班，於凌晨零時16分抵台，成為解封後第一架入境的航班。（聯合報）

另一方面，台灣邊境今日解封，首批來自泰國的兩個旅行團共45人，於凌晨零時16分抵台。行政院長蘇貞昌表示，新階段的到來並不容易，是民眾頂住一波波疫情衝擊得來的結果。不過他強調，邊境開放不等於疫情結束，呼籲民眾防疫措施還是要尊重指揮中心公告的規範。