台灣「麻將最大黨」將成立　破萬人申請加入或成全台第三大黨

台灣「麻將最大黨」將於周日（16日）在高雄漢來巨蛋會館舉行創黨成立大會，該黨提倡正當麻將（港稱麻雀）智能運動娛樂、翻轉麻將形象，洗刷污名化。發起人表示，台灣麻將人口相當高，創黨目的在於著眼長期照護，盼讓銀髮族有正當休閒活動。



據發起人郭璽介紹，包括中華麻將競技總會長張華特都將出席創黨成立大會，會上將討論通過黨章與推選黨主席。目前，申請入黨者已突破萬人，根據內政部統計各政黨的黨員數字，該黨正式成立後將超越台北市長柯文哲任主席的民眾黨，從而成為台灣第三大政黨。不過，政黨會先以120人的規模成立，以滿足需有100名以上黨員的政黨發起門檻，其餘黨員申請會由秘書處持續處理。

郭又稱，除了著眼長照，也想推動國際競技，讓年輕人一同享受麻將活動，不需因社會觀感而偷偷摸摸。據了解，「麻將最大黨」有5點創立宗旨，包括促進社會各界對黨宗旨主張的重視與支持；提倡台灣正當麻將智能運動娛樂，增進生活情趣；推廣銀髮族團體麻將休閒活動之聯誼、交流與合作；減緩銀髮老年族群腦力退化速度，減輕政府財政負擔，達到關懷與長照目標；培養優秀選手參加國際智能競賽。

麻將最大黨創黨記者會。（ETtoday）

郭璽是在今年9月初在立法院召開記者會宣告創黨，當時，行政院發言人羅秉成在政院記者會上被問到「麻將最大黨」成立申請是否觸法、是否核准成立時表示，台灣高度保障結社自由，會對民眾成立政黨或相關社會團體予以高度尊重，內政部也會依程序受理，依法審查。另就麻將遭賭博污名化一說，法務部此前回應，法律未將打麻將定義為賭博，沒有針對特定活動叫賭博，只看個人行為是否符合刑法所規範的賭博罪構成要件而論罪。

報道指，郭璽從軍時曾任職海軍司令部武獲室，卻在1993年因軍購弊案捲入海軍上校尹清楓命案，近年又因「潛艦國造」被傳出軍火商利益糾紛。他在新冠疫情期間開創新事業，籌設休閒麻將館，冀洗刷外界對他軍火商的誤解。