台男剛出獄即拿豬肉刀尋仇　打麻將婦人頸中3刀頭幾乎被斬斷慘死

新竹縣竹東鎮13日下午發生駭人命案，男子疑因不滿遭人舉報竊盜害他坐監，男子才剛出獄就持殺豬刀尋仇，前往長春路上一戶民宅，當場將正要打麻將的2名女牌友猛砍數刀，其中一人更是頸部中3刀，頭險被剁下，另一人重傷；男子行凶後逃逸，警方正追緝中。



據了解，行凶的彭姓男子（60歲）疑似與遭砍死的彭姓女子（60歲）有財物糾紛，懷疑彭女因而舉報他竊盜害他坐牢，13日下午5時許得知彭女要到長春路上友人家打牌，竟然持殺豬刀尾隨，並趁彭女不注意時，闖入行凶。

當時現場還有其他打麻將民眾，當場嚇得奪門而出，但其中一名邱姓女子（66歲）在混亂中頭部也被砍中一刀，鮮血直流奔出屋外，但彭女則沒那麼幸運，雖然一度將自己反鎖在浴室，但因頸部中3刀大失血，被救出時已經沒了呼吸心跳。

彭男行凶後立即步行逃離現場，竹東警方仍在追緝當中；據友人表示，彭男與彭女熟識多年，2人之間似乎有筆金額不小的借貸關係，不過不清楚彭男有什麼深仇大恨，竟為何要她的命。

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