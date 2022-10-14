台灣疫情｜新增4.8萬本土病例　多80死創8月BA.5疫情以來新高

台灣新冠疫情未平，據中央流行疫情指揮中心今日（14日）宣布，當地新增48205宗本土病例，新增245宗中重症，再多80人死亡，是8月中旬這波本土BA.5疫情升溫以來新高；另增62宗境外輸入病例。



新增死亡個案年齡介於40歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，較年輕的4名死者中，有3人皆具癌症病史，另1人則有肺纖維化慢性病。另一方面，新增3宗兒童重症，分別為孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）、肺炎及腦炎，他們皆沒有慢性病，亦未曾接種疫苗。其中MIS-C個案為一名1歲女童，她曾在8月5日確診，10月8日起出現發燒、嘔吐、紅疹等症狀，10日至急診，檢查發現發炎指數升高、凝血功能指數異常等情形，懷疑MIS-C住院，給免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，病況穩定仍在一般病房觀察中。

據統計，台灣12歲以下兒童重症累計共247宗，為33宗腦炎、26宗肺炎、3宗敗血症、11宗哮吼、159宗MIS-C、2宗心肌炎、4宗共病與新生兒感染及9宗到院前死亡等；上述個案已有36人死亡，為13宗腦炎、8宗肺炎、1宗心肌炎、2宗敗血症、2宗共病、1宗哮吼及9宗到院前死亡。

今年截至昨日（13日），台灣本土輕症、無症狀個案累計697237宗、佔99.57%；中症累計17387宗、佔0.25%；重症累計12842宗、佔0.18%，死亡累計10912人。