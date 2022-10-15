台軍爆共諜案　調查局國安組闖營羈押上校　疑更高官涉案

台軍爆發共諜疑雲，綜合台媒周五（14日）報道，位於高雄鳳山的陸軍步兵訓練指揮部9月下旬遭調查局國安組率員進入營區搜尋，作發室上校主任向德恩被以關係人身份帶走，訊後隨即遭覊押於高雄二監，傳全案仍在追查未到案的關係人。

據報道，這起共諜案事涉敏感，且不排除還有更高階軍官涉案。



由於此案是由調查局位於台北市新店專辦共諜的國安組南下特案執行搜索、審訊而至申請覊押，因此軍中盛傳此案恐涉共諜案，但未獲證實。台國防部發言人孫立方上將14日面對查證表示，全案協同檢調單位調查，現已進入司法偵審程序，將持續配合偵辦。

向德恩曾任金防部金門守備大隊長、陸軍564旅副旅長，陸軍8軍團作戰處上校副處長等職，今年5月調任現職。軍中對他的印象，一般認為表現正常，且十分好學，力求上進，曾在國軍語文中心阿拉伯語文班進修，目前平日也在台北大學博士班進修。傳他遭曾出國赴新加坡、以色列等地，接觸對象有外籍人士，案情複雜。

據稱，向德恩在金防部金門守備大隊長任内就被「盯上」，因持有金門某新建營區結構圖，案情不單純。但調查局尚未全盤掌握關係人行蹤，即收網進入營區搜索帶人羈押，打草驚蛇的舉措令情治界不解。

調查局查出，曾任八軍團作戰處副處長的陸軍步兵訓練指揮部上校主任向德恩涉嫌洩露國安機密，上月26日直搗步訓部位於高雄鳳山營區，搜索、拘提向德恩到案，檢察官漏夜複訊後，27日依《國安法》及貪污罪向法院聲請羈押禁見獲准。

向德恩歷任金防部金門守備大隊長、陸軍564旅副旅長，八軍團作戰處上校副處長等職，直到今年5月1日才調任陸軍步兵訓練部作發室主任。

由於本件共諜案疑有其他敏感人士涉案，政府及檢調單位對相關案情及偵查作為均保密到家，連許多向德恩的同僚都被蒙在鼓裡，直到案發後超過兩週，向德恩被羈押一事才曝光。