台軍防彈背心被揭混大陸製不良品　防長震怒：已依法偵辦

解放軍戰機頻頻接近台灣，令台海局勢，連帶台軍軍備皆備受關注。據台媒《鏡週刊》周三（12日）報道，軍備局近來招標的45萬公尺防彈纖維布，竟遭包商偷龍轉鳳，以大陸製的不良品搪塞交貨，並作台軍防彈背心使用。對此，防長邱國正震怒，表示已依法偵辦並進入司法程序中。



報道指，軍備局2018年11月陸續招標上述防彈纖維布，隔年1月由大同與大眾公司得標，總價2.4億餘元（新台幣．下同，約5917萬港元）。大同之後委由協力廠商攻衛公司生產該批防彈布料，可是2019年4月，軍備局驗收第一批貨時，質疑攻衛公司自大陸進口原料紗線，違反進口貨物原產地不得為大陸製的合約規定，雙方遂鬧上法院。

據爆料者指出，全案表面是由大同與大眾出面投標，實情卻是由攻衛公司負責承製該批抗彈纖維布，雙方早已簽約，而攻衛暗中向江蘇揚州市的中益特種纖維公司下單，直接開出軍備局所需的規格，要求對方生產後再交回，並由大同交貨履約。

據報道，攻衛和中益於2019年1月25日，即剛好是軍備局與大同公司完成簽約後一周簽下密約；由於攻衛向中益下單購買可作為防彈背心的聚乙烯纖維布規格與數量，正好與軍備局需要的45萬公尺總量相同，令招標過程顯得疑點重重。

攻衛公司專營防彈背心等防禦器材。（攻衛防禦官網）

更甚的是，合約顯示，攻衛向中益訂購的防彈纖維布總金額為7190萬元（約1772萬港元），惟大同與大眾卻是以2.4億元得標，之後再轉包攻衛，令兩者差距約1.7億元（約4191萬港元），形同暴利。

對於事件，軍方指，依契約履約督導11次，大同及大眾公司工廠有機具，惟現場未生產下無法確認布料在工廠內產製。另外，廠商亦無法提供原料來源，軍方接獲檢舉後，即將全案移送司法機關偵辦。本案依契約辦理交貨延遲計罰及解約沒收履約保證金，並依工程會調解未刊登政府採購公報。

邱國正稱已依法偵辦。（聯合報）

邱國正上午前往立法院時受訪則表示，問題屬實，已依法偵辦並進入司法程序中。

他強調，任何軍品布料來源都規範不能使用大陸貨，軍備局不會逾越，有問題會坦然面對並處理。