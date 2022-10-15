台灣疫情｜增4.3萬本土病例多77死　BF.7是否成主流毒株還待觀察

台灣中央流行疫情指揮中心今日（15日）宣布，當地新增43478宗新冠肺炎本土病例，再多77人死亡，另堵32宗境外輸入病例。另一方面，外界擔心變異株Omicron BF.7將成未來主流病毒株，對此指揮中心昨日（14日）表示，這還要再觀察。



新增本土病例年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市8324宗，台中市5486宗，高雄市4661宗，桃園市4475宗，台北市4301宗，台南市3437宗，彰化縣2294宗，屏東縣1443宗，新竹縣1103宗，雲林縣1086宗，苗栗縣1060宗，新竹市961宗，宜蘭縣823宗，嘉義縣750宗，南投縣742宗，基隆市711宗，花蓮縣584宗，嘉義市533宗，台東縣351宗，金門縣172宗，澎湖縣162宗，連江縣19宗。

新增死亡個案為48男29女，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、75宗具慢性病史、52宗未接種3劑以上新冠疫苗。其確診日介於今年9月1日至10月12日，死亡日期介於9月28日至10月12日。

截至目前，台灣累計7142418宗確診，分別為35703宗境外輸入，7106661宗本土病例，36宗敦睦艦隊、3宗航空器感染、1宗不明及14宗調查中。 2020年起累計11843宗死亡病例，其中11827宗屬本土。

另外，BF.7屬Omicron的BA.5變異株衍生的第3代亞型，專家認為其相對於BA.4或BA.5的蔓延速度快、傳染力強、時間更短，極易造成大面積擴散。外界擔心變異株Omicron BF.7將成未來主流病毒株。對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨日表示，目前台灣有零星檢測出BA.5以外的變異株，但以比例來看仍以BA.5為大多數，哪一個會成為下一波流行的主流株還有待觀察。