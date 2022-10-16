納沙颱風｜台灣暴雨成災多區嚴重水浸　宜蘭旅客被困民宿

受颱風納沙（台譯尼莎）的外圍環流和東北季候風影響，台灣多個縣市豪雨成災，多區水浸。今日（16日）凌晨，陽明山山區更發生泥石流。



台灣中央氣象局發布海上警報，新竹以北山區雨勢明顯。新北區公所表示，汐止區多處水浸，其中南陽街、吉林街、福德三路T字路口的路面地勢較低，積水嚴重。

《聯合報》報道，一輛私家車今天行經T字路口時受困，幸司機和乘客及時逃生，未造成人命傷亡；積水區域範圍長約25米、寬約30米、深1.2米。

宜蘭縣亦下起滂沱大雨，宜蘭市清華二路附近水深及腰，8名旅客被困民宿，消防局出動橡皮艇救援。

有民眾稱，本次雨勢集中在山區大同鄉，懷疑是第一河川局昨晚忘記關閉蘭陽溪的防水閘門，引發蘭陽溪的濁水倒灌，導致七賢村溪洲地區汪洋一片。

台灣經濟部中午回應稱，水利署第一河川局清晨5時半監測溪州閘門外水高於內水，無法重力排出，旋即關閉水門，並於7時許內水高於外水時，開啟水門維持重力排水，否認是忘記關閘導致七賢村水浸。

除了多區水浸，陽明山山區凌晨亦發生泥石流和山泥傾瀉，陽金公路部分路段交通中斷。陽明山公園生態保護區已全面關閉，並呼籲民眾風暴期間切勿上山活動。