2022人類發展指數：香港排第4名穩贏新加坡　台灣升至19超日韓

聯合國開發計劃署（UNDP）今年9月發布2021/22年人類發展報告，在人類發展指數排行方面，香港特別行政區得分0.952排在第4位，位列「極高人類發展水平」，僅次於瑞士、挪威和冰島。中國得分0.768排在79位，位列「高人類發展水平」。

由於台灣、澳門等地數據未被聯合國納入計算，當地負責統計的主管機關會根據相關指標自行計算後加入排名。

據台灣中央社周日（16日）報道，台灣行政院主計總處經將台灣指標值依國際定義及編算方法代入計算，得出0.926經位居全球第19名、極高人類發展水平，較上次（2019/20）數據前進4名，並超越日本及韓國。



人類發展指數報告上月發布，全球指數連續第二年下降。不過，中國則較上期數據0.758有微幅度上升。中國1990年時的指數只有0.484，每年的排名都在以1.5%的速度在進步，自2015年至2021年，中國的排位上升了19位。香港特別行政區則繼續表現亮眼，以0.952的指數排第4位。

台灣方面，行政院主計總處引用聯合國最新發布的報告，續以健康、教育及經濟3領域4項指標編製人類發展指數，將台灣指標值依國際定義及編算方法代入計算後，2021年台灣HDI為0.926（值越接近於1越佳）；按3領域觀察，以經濟領域指數0.961最高，其次為健康0.936，教育0.883。

新加坡的2021/22人類發展指數排名不若香港。（資料圖片）

分項指標觀察，台灣2021年分別為0歲平均餘命80.9歲、預期受教育16.8年、平均就學年數12.5年及實質平均每人GNI（PPP）5萬8047美元。

與報告評比的191個國家或地區比較，台灣2021年在192對象中排名第19；亞洲主要鄰近國家中，新加坡以0.939位居第12名，日本0.925與韓國同列第20名。

主計總處表示，2021年台灣HDI排名較2019年COVID-19疫情前（190對象居第23名）前進4名，主因是疫情使部分國家0歲平均餘命下降或經濟表現不佳，台灣則因疫情控制得宜，影響較小，排名相對提升；其中實質平均每人GNI（PPP）排名躍升7名、由20名前進至13名，0歲平均餘命上升3名、由31名提升至28名，預期受教育年數也前進1名、排名23名。