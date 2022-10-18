自由之家發布網絡自由評比：台灣全球第5亞洲首位　大陸居末

總部設於美國的非政府組織「自由之家」（Freedom House）今日（18日）發布2022年全球網絡自由報告（Freedom on the Net），稱全球網絡自由連續12年下滑，俄羅斯、緬甸、蘇丹與利比亞下滑最嚴重。

根據這份報告，台灣以79分（總分100）與英國並列全球第5，僅次於冰島、愛沙尼亞、哥斯達黎加與加拿大，也是亞洲首位；中國大陸、緬甸、伊朗、古巴與越南則被評為網絡最不自由的5個國家，中國連續8年排在全球末位。



報告針對全球70個國家或地區網絡自由進行調查，其中17個評為自由、32個評為部分自由，另有21個評為網絡不自由。朝鮮、蒙古、老撾等許多國家和地區未被列入統計。

報告指，全球網絡自由度連續12年呈現下降現象，其中俄羅斯、緬甸、蘇丹與利比亞是下降最嚴重的國家。俄羅斯軍隊入侵烏克蘭後，克里姆林宮大幅強化對國內異議持續壓制的力道，加速關併或流放俄羅斯僅剩不多的獨立傳媒機構。在至少53個國家或地區裏，網絡用戶會因為在網絡發表意見而面臨法律後果，通常是嚴格監禁。

中國學生於2021年7月1日在北京天安門廣場舉行的慶祝共產黨成立100週年的儀式上揮舞著黨和國旗。（Getty Images）

但網絡自由度提高的國家或地區有創紀錄的26個，其中改善程度最大是甘比亞與辛巴威。報告稱，儘管全球網絡自由度整體下滑，但許多國家的民間社會機構透過協作，改善立法、發展媒體韌性並確保科技企業的問責制。

報告在談到台灣時表示，私營部門有時會與民間、政府與學術界合作，設計針對網絡危害的創新因應措施。台灣面臨大量可追溯到中國的虛假訊息，即時通訊軟體LINE與民間社會團體合作開發工具，供用戶在平台出現虛假訊息時得以通報；在俄羅斯入侵烏克蘭後，台灣政府也發起類似的協作，追蹤來自中國與戰爭相關的虛假訊息。

香港與西藏未列入中國數據統計

中國則是連續第8年被列為網絡最不自由國家，評分僅10分，而這項數據未有包含香港和西藏，原因是兩地「情況與該國領土其他部分差別甚大」。報告又指，中國政府持續加強對蓬勃發展科技行業的控制，包括制訂新規則，要求平台使用其演算系統宣傳中共意識形態。