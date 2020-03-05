自由之家：台灣自由度亞洲第二，僅次於日本

美國非政府組織 「自由之家」（Freedom House）3月4日公布世界各國自由度報告，再度將台灣列為「自由」國家，依據其自由度調查報告的評分內容，台灣自由度總分和2019年相同，再度以93分的高分，在亞洲國家排名第二，僅次於日本。

台灣外交部表示，自由之家的評比足以驗證台灣追求民主、自由及人權價值理念獲國際社會的高度肯定，值得台灣人民驕傲與珍惜，未來台灣仍將堅持上述價值，持續深化自由、民主與人權，與理念相近國家攜手合作，繼續協助世界各國及所有人獲得自由，為亞太地區及全球的民主、開放與繁榮作出貢獻。

台外交部發言人歐江安表示，成強烈的反比是中國大陸，只有10分，是最不自由的國家之一，可以看到兩個國家，人民享受自由程度的對比。

歐江安說，台灣擠進世界自由國家之林，這是所有台灣人民跟政府共同感到驕傲的，自由民主要用勇氣跟具體承諾維護的，相信台灣堅持的自由、民主跟人權是對的道路，台灣政府會捍衛自由民主的生活，台灣人民透過民選方式來選出政府，在國際間代表台灣人民，台灣民主化的路程一路走來，得來不易，這是無價的，這是跟全球共同的語言，台灣會繼續堅持下去，展現捍衛亞洲民主燈塔的決心。