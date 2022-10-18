台灣增逾4萬宗本土　蘇貞昌打高端疫苗後染疫　官方：主要防重症

台灣今日（18日）新增44846宗本土個案，另多33人死亡。

行政院長蘇貞昌上月底曾接種第四針高端疫苗，今日卻快測陽性，引起外界質疑高端疫苗的保護效果。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，疫苗主要是減少重症或死亡，而非預防，會繼續評估疫苗的效用。



指揮中心公布，台灣新增44846宗本土個案，較上周增加3482宗，上升8.4%。莊人祥稱，上星期有3天連假，因此上周最高的確診數發生在周三和周四，而非往常的周二和周三，若以平均來看，反而下降4.3%。

另外，新增的33宗死亡個案，患者年齡介乎60多歲至90多歲，皆屬重度感染，其中24人未接種三劑以上疫苗。

行政院長蘇貞昌上午在立法院備詢時頻頻摸頭。（聯合報）

行政院長蘇貞昌9月21日曾接種高端疫苗作為第四劑且滿14天，他今日結束上午的立法院總質詢返回辦公室後，因感到些微不適而進行快篩，快篩結果呈現陽性。

對於外界質疑高端疫苗的保護效果，莊人祥稱，新冠病毒一直變異，尤其現時已變異到Omicron，和疫苗當初研發使用的武漢病毒株不同，因此指揮中心目前評估疫苗效果主要著重在是否能減少重症或死亡。

另針對蘇貞昌的身體狀況，他表示，蘇貞昌將依照指揮中心規定先通報確診，再由醫生評估是否開立抗病毒藥物。