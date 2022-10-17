台灣增28806宗本土個案　首現Omicron BQ.1.1、XBB境外輸入病例

台灣確診數字回落，今日（17日）新增28806宗本土個案，另多53人死亡。

除了再增3宗Omicron BF.7境外輸入個案，更首現Omicron BQ.1.1和XBB境外輸入個案。



中央流行疫情指揮中心公布，今日新增41宗境外輸入個案，其中3宗為Omicron BF.7，2宗BQ.1.1和1宗XBB。據了解，BQ.1.1和BF.7一樣是Omicron BA.5分支，XBB則是Omicron BA.2的分支。

今年以來，台灣在境外輸入病例中累計檢出7種Omicron亞型變異株，包括1151宗BA.5、1023宗BA.2、103宗BA.4、50宗BA.2.75、4宗BF.7、2宗BQ.1.1、1宗XBB。

至於本土個案中，台灣累計有2514宗BA.2、783宗BA.5、5宗BA.4，尚無BA.2.75、BF.7、BQ.1.1、XBB本土確診個案。

指揮中心說明，據世界衛生組織（WHO）10月12日的資料指出，Omicron BA.5變異株佔比約為76.2%，BA.4變異株（含BA.4.6）佔比約為7%，另BA.2變異株（含BA.2.75）佔比3.9%。BA.5變異株仍是全球主流株且持續變異，由其演化的 BQ.1.1、BF.7等在英美加等國佔比增加；另BA.4.6、與BA.2.75及XBB變異株目前在新加坡等國流行。