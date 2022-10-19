台灣澎防部今晨舉行實彈射擊訓練　模擬解放軍登陸澎湖

台灣陸軍澎湖防衛指揮部（澎防部）今日（19日）清晨舉行「鎮疆操演」，模擬大陸解放軍鎖台軍演後試圖登陸澎湖。



澎防部本次派出M60A3戰車、CM21裝甲車、155毫米榴彈砲、105毫米榴彈砲、120毫米迫擊砲、81毫米迫擊砲及各式機槍參與操演。由於澎湖今早天候不佳，台軍未設置海上靶位，雙聯裝刺針飛彈仍採「實兵不實彈」進行模擬操演。

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據介紹，「鎮疆操演」模擬大陸實施三軍聯合演習，並於台灣附近劃設禁制區，台軍因應局勢將戰備狀況提升至「應急作戰」階段，要求各部隊加強戰備部隊；台軍偵獲解放軍於大陸沿岸有頻繁集結、裝載活動，並朝台灣及澎湖航行，有登陸突擊作戰之趨勢，因此澎防部所屬部隊予以反擊。

本次演練分為4個階段。首先，面對敵軍空中兵力，台軍先實施「短程防空作戰」，先以迫擊砲發射照明彈，隨後刺針防空飛彈模擬射擊，搭配防空機砲組織的火網打擊敵軍，緊接進行「灘岸火殲」、「灘岸戰鬥」、「反擊作戰」三階段，砲兵部隊發射完畢後立即轉移陣地，M60A3戰車、CM21裝甲車部隊亦朝灘岸挺進，集火對海射擊。

澎防部表示，本次鎮疆操演共射擊10類武器，出動51輛戰車與裝甲車，全程透過實戰化演練，充分發揮高效能聯合打擊能力，展現防區堅實戰力。多數官兵凌晨時分已開始彈藥提領及鑑濾等各項射擊前整備，不分晝夜戮力訓練。

《聯合報》報道，澎防部裝甲騎兵營營長蕭又升稱，「鎮疆操演」是每個月例行性的實彈射擊訓練，也是駐地訓練的成效驗收。對於近期金門屢遭無人機襲擾，他表示，從發現無人機開始，軍方就會監控、示警，若無人機進入營區範圍內，就會立即予以擊落。