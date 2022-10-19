台灣「豬仔」赴柬埔寨驚知器官險被全摘　3人蛇落網遭起訴

台灣頻頻傳出民眾受高薪誘惑，赴柬埔寨打工卻遇上詐騙，他們慘遭暴力對待、性侵甚至淪為「豬仔」遭活摘器官販售。

桃園地檢署早前調查時，就從查扣的手機上發現有關全摘「豬仔」器官的對話，因買家已有貨源，豬仔才得以逃過一劫。

今日（19日），桃園地檢署偵結柬埔寨人蛇摘除器官案，依人口販運防制法起訴涉案3名男子。



檢方指出，桃園地檢署檢察官從查扣的手機中，循線查獲林姓、謝姓和蔡姓3名男子涉重嫌。據介紹，涉案3人分工明確，林男負責尋找器官買家，謝男負責找「豬仔」，蔡男和另一名王姓男子（另案由嘉義地檢署偵辦）負責管理「豬仔」出境事宜。

桃園檢警查獲仲介販售人體器官集團，涉案的謝姓男子（右）被捕。（ETtoday新聞雲）

檢方查出，謝男利用黃姓契弟對他的信任，佯稱至國外從事行政工作可獲6至7萬元（新台幣，下同）的高額月薪，再以疫情期間需要健康檢查為由，誘騙黃男完成肝臟、腎臟、X光等健康檢查。

蔡男為黃男辦理護照及購買機票，並持健康檢查報告通知林男聯繫在柬埔寨的人體器官葉姓買家，談妥以登機前付50萬元、下機4小時內交付50萬元當交易條件，由謝男分得80萬元，蔡男和林男各分10萬元。

蔡姓男子被捕。（ETtoday新聞雲）

7月27日，黃男獨自搭機前往柬埔寨，抵達後被買家告知已有其他器官貨源，拒絕購買其器官，黃男才得知受騙，並立即搭機返回台灣。在調查期間，檢警更發現涉案3人的聊天對話中提及「全摘」，即摘取心臟、肝臟、腎臟及眼角膜等器官。

桃園地檢署依《人口販運防制法》意圖營利以詐術摘取他人器官未遂罪嫌，及《刑法》意圖營利以詐術使人出境罪嫌起訴涉案3人，並請法院均予以從重量刑。