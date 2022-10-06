台男滿身瘀傷陳屍公園　疑拒配合詐騙集團犯罪慘遭毒手

台灣桃園市昨日（5日）發生命案，一名男子陳屍在公園內，身上有多處傷痕。警方初步懷疑公園非兇案第一現場，目前不排除他殺可能。



昨日清晨，有民眾在溫州公園內發現一名男子倒地不起。警方接報到場，證實事主為23歲陳姓男子，已無呼吸心跳、明顯死亡，警方封鎖現場後採證。

警方翻查閉路電視紀錄，發現陳男是凌晨1時許被人丟在公園內，當時他已搖搖晃晃，傷勢嚴重。由於陳男身上有大量外傷，並集中在臀部，警方不排除他殺。有消息指，警方已找到3名關係人，疑似與詐騙集團有關。

死者家屬稱，陳男日前因為車禍受傷，並將銀行帳號借給一名女子的契哥使用一個月，雙方約定借用費為5萬元（新台幣，下同），但對方只給了4萬元，卻使用帳號兩個月。

家屬指，期滿後，陳男認為雙方已經「兩清」互不相欠，不想再配合詐騙集團的犯罪行為，未料對方認為過去兩個月中，並沒有用到陳男的銀行帳號，要求再繼續使用，但陳男拒絕並到銀行註銷帳號，對方就將陳男虐打致死。

警方表示，昨日上午已將疑似涉案人帶走調查，並報請桃園地檢署檢察官相驗及指揮偵辦，以釐清死亡原因及案發經過。截至目前，警方已經拘提三男一女接受調查。