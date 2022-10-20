攻台會成中華民族罪人？台國安局長：2023年中共對台「以戰逼談」

美國軍政首長近日不斷放送北京武統台灣進程迫近說法，台灣「國安局長」陳明通表示，北京做好攻台軍事準備的時程，從外界所提2027年、2025年，「2023年也必須密注」，2023年中共對台比較可能是「以戰逼談」，台灣國安單位有一定的因應建議。



台灣立法院外交及國防委員會10月20日審查2023年度台灣政府總預算案關於國家安全局收支公開及機密部分，陳明通列席備詢。

在中國共產黨二十大召開期間，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）宣稱北京將加速統一台灣進程，美國海軍作戰部長麥可吉爾迪（Michael Gilday）加碼表示，解放軍最快可能會在2022年武力攻台，美國海軍應該為2022年或2023年這兩個時間點提前做好準備。

台國安局長陳明通20日就台海軍事衝突風險向北京喊話，稱「武力攻台沒有贏的可能」。（資料照片）

針對中共二十大報告對台說法，陳明通會前評價「老調重彈」，但更強調不放棄武力犯台。陳明通就此喊話北京，稱「武力攻台沒有贏的可能，會造成國際上經濟制裁、外交孤立，斷送中華民族偉大復興，成為中華民族罪人」。

陳明通表示，過去40幾年來，中國共產黨改革開放成為世界上第二大經濟體，或可說是社會主義最大經濟體，這是在沒有統一台灣之下完成的。台灣則從一個戰後出口賣香蕉賺外匯的國家，到今天賣最高端晶片給全世界，台灣人均GDP預估今年會超過日、韓，這也是在沒有被中共統治下的成就。

陳明通表示，「這很清楚，兩岸應該相互尊重、各自發展，才是人民的幸福，開口閉口武力統一台灣，絕對會成為中華民族罪人」。

中共二十大正式開幕，習近平發表講話。對於台灣問題，習近平自信言稱，「祖國統一一定要實現 也一定能實現」。（央視網截圖）

國民黨立委江啟臣質詢時表示，二十大還在召開中，報告中特別強調廣義安全，江啟臣認為是一種轉變正在發生，安全置於經濟上，美國也有這種類似轉變。另就美國國務卿布林肯宣稱北京會加速統一台灣的時間表，質問台灣民進黨官方如何判斷，布林肯評析北京攻台時程的說法與台灣「國安局」設想是否一致？

陳明通回應稱，過去台灣官方評估解放軍完成軍事準備是2027年，後來有人提及2025年，「2023年也必須關注」。現在很多事情訊息萬變。

再就媒體報導，美國海軍作戰部長麥可吉爾迪研判，解放軍最快可能會在今年武力攻台，美國海軍應該為2022年或2023年這兩個時間點提前做好準備。對此，陳明通認為，2023年的狀況，比較可能是「以戰逼談」，台灣國安單位有一定因應建議。