兩岸關係惡化戰雲密佈　馬英九提「統一」兩原則

中共二十大召開，習近平在政治報告中重提「決不承諾放棄使用武力」，引起台灣對於台海戰爭的議論。台灣前總統馬英九表示，兩岸需要「避戰」與「謀和」，兩岸要統一的話，需要有「和平的方式」與「民主的過程」，才會被台灣人民所接受。



馬英九基金會「奔騰講堂」於10月19日晚間舉行「中共二十大與台灣：兩岸關係的現在與未來」座談會，馬英九在會上發言，指近年來兩岸關係惡化，使得台灣民眾對於未來會不會打仗有所憂慮。

馬英九指其一貫主張，台灣有「備戰」的必要，如果真的發生戰生，烏克蘭就是教訓。更重要在於「避戰」，方法就是「謀和」而非「求和」，透過協商和談判取得和平。他說，大陸比台灣大很多倍，台灣要想避戰的話，千萬不要隨便去挑釁，要減少不必要的挑釁。

台灣前總統馬英九表示，兩岸要統一的話，「和平的方式與民主的過程兩個都一定要有」。（張鈞凱攝）

「如果能夠謹慎往前走，台灣不是沒有希望，做好做穩了，並不一定會發生戰爭。」馬英九強調，如何「避戰」是台灣很大的學問，兩岸之間要想法子彼此增加善意、減少敵意。

馬英九提出他的觀點，兩岸關係變好了，台灣與美國的關係也會變好。他舉例2015年5月美國華府智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）邀請時任國務院主管東亞的副助理國務卿董雲裳（Susan Thornton）演講，她說當時台灣跟美國的非官方關係是「歷來最好」（best ever），原因在於台灣穩健地處理兩岸關係。

馬英九回顧「習馬會」即將在新加坡舉行的消息傳出後，兩岸的談判代表互相提醒對方要跟美國打招呼，時任台灣駐美代表沈呂巡與大陸駐美大使崔天凱，兩人都在該年11月2日上午10時至11時打電話給董雲裳。「我的天啊，她高興死了，兩岸不但沒有打起來，還準備談和」，馬英九說，習馬會結束返台後，一下飛機隨即得知，美國從國會到政府有六個機關打電話到台灣駐美代表處表示感謝與肯定。「兩岸關係能處理得很和平，對美國來說是最好的禮物」，馬英九指出微妙之處。

馬英九認為，2015年在新加坡舉行習馬會前，兩岸都有跟美國打招呼，「兩岸關係變好了，台灣與美國的關係也會變好」。（Getty）

曾任台灣新聞局長的鍾琴現場提問，倘若國民黨重新執政，有無可能恢復《國家統一綱領》（簡稱《國統綱領》）？馬英九回應，他認為《國統綱領》時機已經過了，現行《中華民國憲法增修條文》與《兩岸人民關係條例》，是台灣當前處理兩岸問題最主要的依據。

至於統一的問題，馬英九主張，第一，必須要採用和平的方式與原則，不能使用武力威脅；第二，兩岸要統一必須要透過民主程序。「和平的方式與民主的過程兩個都一定要有，這樣的統一才會被台灣人民接受」。