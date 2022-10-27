台中膠桶藏屍案　死者疑3年前失蹤男子　桶內灌滿水泥助採證破案

台中市神岡區昨日（26日）驚傳膠桶藏屍案，警方懷疑死者是3年前的失蹤人士。

消息稱，死者先被人用膠袋包裹放入桶內，再以水泥灌滿膠桶。

檢察官指出，屍體經水泥封存等同變相保存，對採證DNA有幫助，相信很大機會能破案。



事發於神岡區大洲路一間廢棄工廠，工廠二房東報案稱有膠桶傳出惡臭，推跌膠桶時意外令上層的水泥脫落，驚現一隻左手。警方到場調查，發現死者先被人以膠袋包捆放入膠桶，桶內灌滿水泥。警方初步懷疑死者是2019年失蹤的男性，但身分尚需DNA鑑定。

台中地檢署已指派重大組檢察官偵辦。曾偵破同類案件的檢察官稱，類似屍體遭水泥等外物包覆，在處理過程必須非常小心，要先將鐵桶或膠桶外層切割撥開。由於屍體被水泥封住，使用電鑽破壞外層不能用力過猛，還要一邊用鐵鎚搭配圓鍬做細部敲碎，過程中也不能以清水洗滌，並同時邊拍照採證，最後將屍體完整取出後才能解剖。

檢察官提到，一般屍體在室溫下會快速腐爛，但遭水泥封住就等同與空氣阻隔，相對腐爛會更慢，變相保存，內部如毛髮、骨髓等能夠採到可供比對的DNA機會很高，但血液、眼球液等物質就可能已遭破壞。

檢方認為，本案死者非遭人丟棄置荒郊野外，相關涉嫌人員容易鎖定，將從工廠從業人員、員工逐步鎖定核心對象；死者的死因有待驗屍確定，全案朝殺人罪嫌偵辦。

據了解，工廠二房東將廠房承租給三房東，但一年後遲未收到租金，於是到廠內欲整理後再出租，卻發現廠房內一個未封蓋膠桶傳出惡臭並驚見一隻左手。

昨日下午4時，警方在台中市西屯區帶走年約30多歲的女子，為工廠的三房東，目前列為關係人，警方不排除有其他共犯在逃。