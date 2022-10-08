兒子出外打拼「不成功不回來」　19年無音信　殘酷真相令父母心碎

常有人說「婚姻是愛情的墳墓」，沒想到真是如此。



大陸河北有一名男子，婚後卻常遭到妻子打罵，之後他外出打工，整整19年未曾去探視父母。

雙親以為是兒子工作太忙碌無法回家，沒想到之後才發覺殘酷事實……

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兒子一直躺在自家後院廁所旁邊，兇手竟是自己的兒媳婦。根據陸媒《網易新聞》報道，這對父母生了2個兒子，大兒子開朗懂事，成家立業後生活穩定；小兒子則是個性內向，能力一般，長期找不到對象處於單身狀態。兩老為了小兒子的終身大事煩惱不已，費盡心思之後，終於幫他找到老婆。豈料女方態度囂張，婚後時常對丈夫打罵，更常在老爺奶奶面前抱怨這個家貧窮落後，最後兩老也受不了搬出去，眼不見為淨。

直到1996年，兒媳婦向老爺奶奶表示，丈夫遠赴外地打工去了，還說要努力奮鬥，「沒成功不回來」。起初兩老心存懷疑，但還是選擇相信。但隨著時間過去，小兒子始終音信全無，不但不曾回家過，甚至完全聯絡不上，整整長達19年。直到2015年，兩老打算要修繕房屋，沒想到卻在後院發現一具白骨，嚇得連忙報警，經由鑑定確認是小兒子，當下懷疑女方涉有重嫌。

經過一連串調查追蹤後，兒媳婦才坦承是自己所為。她表示某次劇烈爭吵後，一氣之下拿繩子把丈夫活活勒斃，屍體埋在後院，對老爺奶奶謊稱他外出打工，一騙就是19年。全案真相大白，兒媳婦也十分後悔，流下懊悔的眼淚。至於兩老則是心碎不已，即便兒媳婦認錯仍無法原諒她，畢竟已經喚不回小兒子了。

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