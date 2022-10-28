台灣7年內發生6宗桶屍案　死者遭鎖鐵桶窒息亡　情侶殺老闆娘溶屍

台中市神岡區驚傳膠桶藏屍案，死者懷疑是3年前的失蹤男子，但確實身份有待DNA鑑識釐清。

值得一提的是，本次是台灣近7年內發生的第6宗桶屍案，而過去發生的楊鴻儒中橫雙桶屍命案、徐德益土地詐欺犯罪集團雙桶屍命案等，行兇手段都異常兇殘。



楊鴻儒中橫雙桶屍命案

2015年6月27日，在台中市烏日區經營賭場的楊鴻儒，因覬覦友人陳彰客有一名財力豐厚的有錢女友，欲將對方據為己有，於是以旅遊為由載陳男前往南投，途中讓他喝下加入安眠鎮靜劑成分的飲料。

陳男昏迷後，楊鴻儒將對方以頭下腳上的方式塞入鐵桶中再加蓋密封，導致陳男窒息而亡，並將鐵桶推落花蓮縣中橫公路的山谷棄屍。

楊鴻儒將死者迷暈後放入鐵桶內棄屍。（ETtoday）

同年7月12日，楊鴻儒因不滿賭客賴光雄質疑自己設局詐賭，於是以相同手法殺人棄屍。楊鴻儒邀請賴男到台東旅遊，途中落藥令對方昏迷，再塞入鐵桶內密封，再運到同一地點棄屍。

據了解，兩個鐵桶的棄置地點相隔僅300米。案發後，楊鴻儒被法院處以兩個死刑。今年1月，台中地方法院認為楊鴻儒剝奪賴光雄、陳彰客生命，導致被害人家屬突失至親，判其賠償被害人家屬共313萬餘元（新台幣，下同）。

楊鴻儒被捕。（ETtoday）

徐德益土地詐欺犯罪集團雙桶屍命案

2017年，台中豐原地區的徐德益假釋出獄後以土地買賣、貸款詐騙維生。員工王閔正的16歲蔡姓女友，因發現男友從事不法工作，多次阻止他參與；兩人交往期間，王男亦不滿女友藉由起乩方式騙錢，打算與她分手。此外，徐德益的15歲陳姓女友認為常被蔡女欺負，長期相處不睦。

徐德益、王閔正及陳女心生不滿，決定對蔡女痛下殺手。當年5月，3人趁蔡女飲醉，持鐵鎚重擊她的頭部，再以剪刀刺向胸口及反覆割劃頸部；他們殘忍殺害蔡女後，用膠袋包裹屍體並裝入藍色大型膠桶內，先搬到彰化埋在農地內，再載往徐德益位於台中豐原老家藏放。

蔡女遭殺害後被裝入膠桶內棄屍。（ETtoday）

2018年，徐德益以土地貸款詐騙何姓男子父親，獲利2690萬元，何男察覺遭騙後，控告徐男等人涉嫌詐欺。台中地檢署傳喚當時參與買賣的黃秋淵出面作證，徐德益不滿對方作證，於是夥同他人滅口，以談判為由拐騙黃男上車後，朝黃男頸部注射疑似海洛英液體，再持槍射擊黃男頭部奪命。

徐德益等人黃秋淵的屍體裝入膠桶，倒入水泥粉後以膠紙封住桶蓋，埋入苗栗縣銅鑼鄉路邊竹林旁掩埋，另鋪上水泥粉利用雨水讓水泥凝固。2020年11月16日，檢警接報後陸續拘捕徐德益等人，在苗栗、台中起出雙桶屍，全案宣告偵破。

今年4月27日，台中地方法院依兩個殺人罪，判處徐德益死刑、褫奪公權終身，全案可上訴；至於同案其他被告，則被判囚12年8個月至19年半不等，其中兩人被判處終身監禁。

黃男遭殺害後被裝入膠桶內棄屍。（ETtoday）

情侶虐殺老闆娘溶屍案

2020年4月，高雄捷運橋頭糖廠站前空地發現膠桶藏屍。經查，45歲吳姓男子及53歲熊姓女子，得知在鳳山經營卡拉OK的55歲林姓婦人打算退休，欲以5000元押金打算接手，但林婦收錢後突然反悔。

2014年12月，吳男及熊女到卡拉OK店商討頂手事宜，向林婦索回押金，雙方爆發口角後演變成肢體衝突，兩人在店內毆打林婦，導致對方甲狀軟骨骨折，全身多處瘀血、撕裂傷。

吳男和熊女將死者棄於高捷橋頭糖廠站前空地。（聯合報）

隔天凌晨，吳男決定將林婦載往偏遠地區，並向她餵飲摻有安眠藥的礦泉水。林婦因傷勢過重，同日中午死亡。吳男及熊女討論後，將死者放入膠桶再倒入鹽酸，再以水泥覆蓋膠桶，棄置在橋頭糖廠附近的空地。直至5年半後，橋頭糖廠站前空地的地主除草時，挖掘機意外將膠桶翻出，才揭發此案。

法院一審依共同犯私行拘禁、共同殺人、遺棄屍體罪，將吳男判囚19年4個月、熊女判囚17年8個月，二審判囚吳男19年7個月、熊女則維持一審判決。

今年9月，三審死者家屬向兇手求償624萬餘元的喪葬費及精神撫慰金，橋頭地院判兩名兇手應連帶給付324萬餘元，全案可上訴。