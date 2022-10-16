2年3女被殺　馬來西亞人怒批台灣治安　法醫反駁：比馬國好100倍

馬來西亞24歲蔡姓女大生在台北士林區租屋處遭勒斃，馬來西亞網友以2年來3名馬國女子在台遇害身亡，怒PO文：「台灣治安究竟發生什麼事？」抨擊台灣治安不好。



對此，中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成直呼：「錯了啦！」台灣治安非常好，比馬國好一百倍。他還以一名台女到日本自由行遭殺害為例，反問：「難道就要質疑日本都壞人？日本治安不好？」

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2年來有3名馬國女子在台遇害身亡，分別為2020年1月25歲鄧姓女華僑遭殺害肢解棄屍，同年10月間長榮大學24歲鍾姓女大生遭擄殺，加上本次蔡姓女大生在士林租屋處命案，引起馬國在相關新聞下留言：「台灣治安究竟發生什麼事？」抨擊台灣治安。

高大成說，馬國網友稱2年來有3名馬國女子在台遇害身亡，抨擊台灣治安不好。「錯了啦！」台灣治安非常好，比馬國好一百倍，是她們不了解台灣人的習性、習慣，遇到壞人。也有台灣女性到日本自由行，遭日本人殺害：「難道就要質疑日本都壞人？日本治安不好？」

高大成認為，這是機會的問題，你沒有好好去解決周圍的環境，在國外沒有潔身自愛很麻煩。台灣治安以前比日本還好，現在雖然有差一點，在亞洲還是屬於第二名。

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