美學者哈斯：促日本決心衛台很重要　美無意促中國政權轉型

中共二十大雖已閉幕，但帶起的政治漣漪不止。針對中美台三邊關係發展，美國外交關係委員會主席哈斯（Richard Haass）表示，美國對北京企圖以武力片面改變台海現狀的行動不可容忍，呼籲美國政府協同盟友降低對中國的經濟依賴，但否定美國的外交政策有意促使中國政體轉型。



「中華民國高等政策研究協會」10月28日於台北舉辦「中共權力變遷與治理趨勢國際研討會」，邀請美國對外關係委員會主席哈斯進行專題演講。針對中美關係暨兩岸關係發展，哈斯認為美台當以遏止戰爭爆發為共同目標，除了樂見台灣提昇軍力、提高國防預算外，哈斯也主張美國要提昇國防預算，並以具體佈署傳達印太區域、乃至台灣之於美國利益的優先性。

哈斯接續強調美國協同盟友行動的重要性，主張美國應該與日本協調，促使日本也有捍衛台灣的決心，並提早界定日本本土他日遭受攻擊的標準。在軍事支援之外，哈斯認為美國及其盟友在經濟上與北京保持距離是必要的，以降低對中國的依賴。「台灣最大的貿易夥伴是北京，這一點對台灣來說並不有利」。

美學者哈斯視訊發表專題演講，呼籲美國應加強同盟國立量，降低對中國的經濟依賴。（陳鄭為攝）

針對解放軍回應美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台，八月舉行一系列圍台軍演，哈斯研判北京未來採取單方面行動的頻率會提高，例如增加對台軍演次數、擴大演習範圍等等，美國在此趨勢下，應當對北京武嚇台灣的行動表達立場，「這無關一中政策，美國對任何一方片面以武力改變現狀的行動都不可容忍」。

「歐洲過去以為建立與俄羅斯的相互依賴可以影響俄羅斯，這是錯的，結果反而是歐洲被俄羅斯控制。」哈斯舉歐俄關係為例，認為降低對中國依賴的行動，不能僅限在美日台，在經濟上也應同步拉攏韓國、歐洲、澳大利亞等夥伴，在科技產業嚴格限中。哈斯認為，各國對於中國市場的依賴，會讓中國蓄積力量，「我們不希望中國自持市場力量，用來抵銷西方經濟制裁的傷害」。

同場與會的台灣淡江大學榮譽教授趙春山向哈斯提問，美國政府對於兩岸統一是否存有立場？又美國政府認為九二共識協助兩岸溝通有幫助嗎？

哈斯對此答稱，一如其他衝突，美國對於統一問題沒有明確應有的立場，只要相關交涉方皆出於自願、未有受迫進行，美國政府都當尊重；九二共識同理，美國政府對於九二共識作為兩岸溝通途徑沒有立場，留待雙方決定是否以此作為溝通基礎而定。

哈斯認為二十大後的未來五年，善用時間提昇軍力對於美中日台四方相當重要。（陳鄭為攝）

「中華民國高等政策研究協會」秘書長、前台灣「國防部長」楊念祖接續提問哈斯，近來多有各方評論假設北京對台設定統一時間表，當如何理解？哈斯表示，無法得知北京是否劃定統一時間表，但北京對此已越來越沒有耐性，軍力也持續擴張，這些發展都使得兩岸和統的機率越來越小。

哈斯研判，在中共二十大閉幕後的未來五年，時間利用對中美台三方都很重要。對中國而言，如何在降低經濟結構與發展脆弱性的同時，又提昇軍事武力，這是北京的挑戰；對美日台的時間利用來說，如何在未來五年有效提昇軍事整備，並且要讓北京看到付出的代價足夠巨大，這才可能使得北京退縮。

最後，哈斯針對現場與會者提問美國的外交政策是否意圖改變一個國家？一如過去美國對於蘇聯採取的圍堵政策，最終和平演變。哈斯認為美國在過去美蘇冷戰時代，採取的外交政策長期而言確實取得若干紅利。但如今美國的外交政策無意如此，促成中國轉型並非美國外交政策的目標，但美國確實期望透過外交政策影響他國的外交政策，例如希望中國的對外政策與作為能夠更具有建設性。

哈斯現為美國外交關係委員會主席，歷任美國國務院政策規劃辦公室主任、前美國國務卿鮑威爾特別助理、前美國總統布希特別助理、美國國安會遠東與南亞事務主任、美國對北愛爾蘭事務特使等職。