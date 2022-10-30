梨泰院人踩人153死中國人4死2傷　增至22外國人喪命｜持續更新

韓國首爾梨泰院10月29日晚上的萬聖節派發生踩踏事件，據韓國消防部門30日最新消息，事故已造成153人死亡，另有100人有不同程度傷勢。據韓聯社最新報道，根據官方消息，在事故中遇難的外國人人數已上升至22人。



16:12 據韓國消防部門30日最新消息，事故已造成153人死亡，另有100人有不同程度傷勢。

16:00 據韓聯社引述一名韓國國防部官員30日表示，已有3名軍方人員在首爾梨泰院踩踏事故中死亡，另有4人受傷。

15:59 韓聯社引述官方最新消息稱，在事件中罹難的外國人增至22人。

14:40 中國國家主席習近平向韓國總統尹錫悅致慰問電。

14:22 俄羅斯駐韓國大使館告訴衛星通訊社，遇難俄羅斯人數已增至3人——一名較早時入院的子性已死。

大使館稱，「共有3名俄羅斯公民死亡。最後1名死者是傷者之一，被親屬發現，她在醫院死亡」。

俄使館表示，3名女死者都在30歲以下，其中一人年僅21歲。

俄羅斯大使館告訴衛星通訊社：「警方未向俄羅斯大使館提供關於在首爾踩踏事件中死亡的俄羅斯女性的從事行業的資訊。只有出生日期、姓名和國籍已知。其中一位21歲，另一名女孩1995年出生，還有一名1997年出生。」

韓國警方向大使館確認所有三名受害者的詳細資訊。

據此前報道，梨泰院地區發生踩踏悲劇，造成至少151人死亡，另有82人受傷。死者包括19名外國人，其中2人為俄羅斯女性公民，另有1名俄羅斯女性被送往醫院。

13:19 韓國首爾市政府稱，截至中午12時，市政府共接到2642宗人踩人相關失蹤報告。

12:11 據環球網，增至4名中國公民在事件中遇難。另有兩名中國公民輕傷。

12:05 據韓聯社，尹錫悅表示政府指定今天起到善後工作告一段落的時段為全國哀悼期，並將施政重點放在開展事故善後處理工作和採取後續措施上，政府將徹查事故原因，爭取今後不再發生類似事故，並指示行政安全部等有關部門對各地慶典等活動實施緊急檢查。

11:34 韓國總統尹錫悅30日早上前往現場視察，他同日表示設全國哀悼期。哀悼期會持續至11月5號晚上。

11:29 韓國電視台緊急停播多個綜藝節目，包括原定30日播出的《Running Man》、《兩天一夜》等。

11:00 據內地傳媒指，事件中有三名中國公民離世。

11:00 據龍山區消防局局長崔成範（Choi Sung-beom，音譯）指，事件造成大量傷亡，所有死者都可能是在狹窄的小巷裏被擠壓致死。死者包括97名女性、54名男性。

崔成範及後也指死者中有19名外國人，他們的國籍包括中國、烏茲別克、伊朗與挪威。

是次人踩人慘劇發生在梨泰院漢米爾頓酒店旁的小巷。多個社交媒體平台瘋傳人們在現場拍得的影片。