韓國梨泰院人踩人｜李家超指令人痛心　鄧炳強：暫未收港人求助

韓國首爾梨泰院昨晚（29日）的萬聖節派對發生踩踏事件，至今造成逾百人死亡。特首李家超今早（30日）發文哀悼，形容事件「令人痛心」。他指，已要求保安局密切留意事件發展，並了解是否有香港市民就此求助，以提供支援。



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李家超強調特區政府關注事件，表示：「韓國首爾發生的慘劇令人痛心，我對事件中的死者表示沉痛哀悼，並對他們的家屬致以深切慰問。」他亦祝願所有傷者早日康復。

特首李家超今日發文哀悼韓國首爾梨泰院萬聖節派發生踩踏事件，形容事件令人「令人痛心」。（資料圖片/盧翊銘攝）

鄧炳強：已透過外交公署、駐韓大使館了解情況

保安局局長鄧炳強於社交網表示：「就南韓梨泰院昨發生的慘劇，我向事故中的死者表示深切哀悼及向其家人致以深切慰問，並祝願傷者早日康復。」

他指就此次事故，截止今日中午12時，入境處暫未收到任何港人求助。入境處已透過外交部駐港特派員公署及中國駐大韓民國大使館了解情況，並密切留意事態發展。在外香港居民如有求助，入境處必定全力提供協助。「萬聖節將至，市民出外慶祝時需要時刻注意個人安全，大家都可以平平安安地歡度節日。」