台灣今日三連震　東部海域5.7級全台有感　專家：餘震機率不大

台灣東部海域今日（1日）下午發生地震，全台皆有感。據中央氣象局消息，地震發生時間為下午4時30分，規模為黎克特制5.7級。



今次震央位在宜蘭縣政府東方78.4公里處，震央深度108.7公里。宜蘭、花蓮最大震度3級，新北、新竹、桃園、台中、南投、苗栗、彰化、雲林1級，台北、基隆、嘉義縣市、台南最大震度為一級。

台灣東部海域下午發生地震，全台皆有感。（中央氣象局）

據中央氣象局，同日稍早時間，台灣亦錄得兩次地震紀錄，一次時間為上午10時02分，震央位在花蓮縣政府南南西方88.6公里，位於花蓮縣卓溪鄉，地震深度16.2公里，規模為4.1級。另一次時間為下午1時43分，震央位在台東縣政府北北東方71.5公里，位於台東縣近海，地震深度30.8公里，規模為4.4級。

氣象局地震中心表示，首起地震為九一八花蓮強震的餘震，而後兩起則是新的。中心主任陳國昌表示，規模最大的一次地震的主因，是隱沒帶活動所致，該地區時常發生地震，由於隱沒帶很大一片，所以震央位置也會移動，由於地震深度達109公里，所以受到影響的區域只有宜花、北部。

他表示，後續發生餘震機率不大，且離台灣陸地如此遠的地區發生地震，至少要規模4.5以上才偵測得到，加上隱沒帶的特性，本就不太會有餘震，故不用太擔心。