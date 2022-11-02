台灣疫情｜確診者隔離期將縮短至5日　期滿後快測陽性也可外出

台灣中央流行疫情指揮中心今日（2日）宣布，台灣新增33116宗新冠肺炎本土病例，新增53宗死亡。

當局宣布，11月14日起確診者隔離期由7天縮減至5天，期滿後不論快測結果皆可外出，陽性者需遵守自主健康管理規範，陰性者能提前解除自主健康管理。



據台媒中央社等報道，新制稱為「5+n」，即居家照護確診者隔離5天後，應進行自主健康管理至快測陰性，或至距解隔離日7天，進行自主健康管理的天數介於0至7天。

據目前台灣規定，市民於自主健康管理期間應避免出入無法保持社交距離或容易近距離接觸不定對象之場所，禁止聚餐、聚會等近距離或群聚型活動。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝解釋，以新冠肺炎病毒特性分析，隔離一段時間傳染力就會下降，快測陽性不代表一定有傳染力，可能只是驗到不具傳染力的「病毒屍體」。

「只要可以出門就可以投票」

2022九合一選舉將於11月26日登場，王必勝稱，原則是只要可以出門就可以投票，相信「5+n」新制可減少確診隔離對投票權益的受限，至於是否可能開放讓隔離中的確診者短暫外出投票，會持續與中選會溝通。

王必勝又稱，近期本土疫情持續趨緩，確診人數將會越來越少，今天新增個案與上周同期相比降幅約17.7%，「5+n」新制是在疫情可控前提下執行，為兼顧防疫，未來隔離縮短至5天以下，執行可能性較小。