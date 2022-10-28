台灣疫情｜新增3.4萬本土病例多57死　專責病床開設比例將調降5%

台灣新冠疫情持續降溫，中央流行疫情指揮中心今日（28日）宣布，當地新增34556宗本土病例，新增147宗中重症，再多57人死亡，另增46宗境外輸入病例。



新增本土病例與上週同期相比，降幅約7.1%。新增死亡個案年齡介於40歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。其中，較年輕死亡病例為一名40多歲、已接種3劑疫苗的男子，其本身有癌症轉移病史並規則接受化療，10月6日因化療住院，採檢PCR陽性，收住隔離病房，住院期間因本身癌症病情惡化出現敗血性休克，最終於23日過世，死因為新冠肺炎合併敗血性休克、急性呼吸衰竭及癌症。

據指揮中心統計，今年截至昨日（27日），本土輕症、無症狀個案累計7507902宗、佔99.57%；中症累計18881宗、佔0.25%；重症累計13869宗、佔0.18%，死亡累計11765人。

另外，指揮中心宣布，因連續3天收治人數低於4000人，已過收治高峰，且全台專責、負壓病房空床率超過一半，經醫療應變組會議討論，12縣市專責病床開設比例將調降5%，分別為雙北從原本的25至30%調降為20至25%，及宜蘭、新竹縣、新竹市、苗栗、台中、高雄、屏東、澎湖、花蓮、台東等從15至20%調降為10至15%。另外，台北區500床以上急救責任醫院目前開設比例為8至12%，調降為8至10%。