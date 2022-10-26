台灣疫情｜本土確診回升至4萬多宗但較上周同期降9.7%　再多52死

台灣中央流行疫情指揮中心周三（26日）公布，當地新冠肺炎本土確診再次回升至4萬多宗，達40261宗，但與上周同期相比仍降約9.7%；新增204宗中重症，再多52人死亡，另有56宗境外輸入個案。



新增死亡個案年齡介於30歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。較年輕死亡病例為兩名30多歲女子，她們皆有慢性病史並已接種2劑疫苗，其中1人本身有肝硬化、糖尿病等慢性病史，10月18日因出現食慾、精神差等症狀，快篩陽性確診並進行居家照護，19日因症狀未改善就醫，安排住院，給予瑞德西韋等藥物治療，但因肺炎持續惡化，終於22日過世，死因為新冠肺炎引發肺炎合併急性腎衰竭及代謝性酸中毒。

至於另1人則有貧血相關血液疾病，7月9日出現發燒、呼吸喘等症狀，就醫確診，安排住院並給予瑞德西韋等藥物治療，住院時血液檢驗培養出多重細菌感染，引起敗血症，最後於19日過世，死因為新冠肺炎及本身貧血相關血液疾病。

此外，台灣新增3宗孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C），為1至5歲男童，他們都沒有慢性病史，確診日介於9月12日至9月15日，陸續出現發燒、腹痛、腹瀉、皮疹等症狀，經醫師懷疑MIS-C，安排住院，給予免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，症狀好轉，均於10月21日至25日出院。

據指揮中心統計，今年截至周二（25日），本土輕症、無症狀個案累計7432500宗、佔99.57%；中症累計18645宗、佔0.25%；重症累計13704宗、佔0.18%，死亡累計11624人。