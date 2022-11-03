九合一大選｜台企聯：兩岸航班少、機票貴　台商返台投票有難度

台灣九合一選舉將於11月26日舉行，台企聯周四（3日）發布聲明，呼籲廣大台商積極回台投票。不過發言人亦感嘆，現時兩岸航班少、機票貴，直指返台投票有難度。



台企聯發言人、昆山台協會長孫德聰向中央社表示，因應新冠疫情，現時兩岸航班很少，機票太貴，近期一家民航上海直飛台北的航班，單程竟要價9000多元人民幣，形容「這都可以飛美國了」。他表示，供需不平衡下，價格自然上揚，然而除了價格因素外，很多台商其實是連機票都買不到，這個情況下，回台灣投票確實很有難度。

不過孫也表示，仍然會積極鼓勵台商們，又期待可以盡快恢復航點、加飛航班，舒緩機位供應吃緊狀態。

台企聯聲明提到，以往在九二共識基礎上，兩岸交流往來密切、商談成果豐碩，簽署ECFA直到現在還在為兩岸企業提供便利條件。可是，近年兩岸關係日益走到危險邊緣，台灣經濟社會也受到嚴重影響。聲明呼籲台商積極返台投票，為支持兩岸關係和平發展發揮台商影響力，並強烈呼籲民進黨當局正視和維護廣大台商行使選舉權利，確保他們和台灣鄉親們一樣具有投票權。

此前，台企聯已就投票權在5月25日發出聲明，批評對2年多未能返鄉的人士而言，要提前4個月回台且居住4個月，或要在4個月內兩次往返兩岸的規定顯然是不合情理的，呼籲當局放寬規定，讓困於疫情未能返台導致戶籍被遷出者可參加投票。