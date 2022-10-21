九合一大選｜確診者不得投票　中選會：若防疫措施調整會檢討

台灣年底九合一選舉倒數35日，中央選舉委員會（中選會）日前公告新冠肺炎確診者不得出門投票，引發違憲疑慮。

對此，中選會周五（21日）重申，司法院大法官釋字第690號解釋指出，依傳染病防治法規定，關於必要處置應包含強制隔離在內的部分，對人身自由之限制，尚不違反法律明確性原則，也未牴觸憲法第23條之比例原則，與憲法第8條依正當法律程序之意旨尚無違背。

中選會也說，若防疫措施有調整，也會滾動檢討選務防疫計劃。



中選會重申，投票為公民法定權利，均受憲法及法律保障；該會也感謝疫情期間遵守各項防疫措施規定，讓各項選舉、投票均得以順利辦理，持續深化民主政治。中選會呼籲如已知自己確診，應遵守防疫措施規定，以保護自己與他人之身體健康權利。

中選會表示，整體防疫政策由中央流行疫情指揮中心持續監測疫情發展據以因應，如經指揮中心評估調整防疫措施，中選會自當配合指揮中心政策持續滾動檢討選務防疫計劃。

侯友宜希望確診者投票權利得到保障。（資料圖片／聯合報）

侯友宜：可參考國外 讓確診者投票

國民黨新北市長參選人、現任市長侯友宜同日表示，中選會應該參考國外的例子，確保COVID-19確診者的投票權利。他說，除了選舉，還有18歲公民投票權複決，選舉是人民基本權利，中選會應該在保障人民權利下，鼓勵大家投票。

侯友宜說，全世界也有許多其他國家針對確診者的投票行為，有方法克服，建議中選會參考國外各項例子與場地布置、動線規劃，克服投票，讓人民可以站出來投票。