網紅性感打扮羅浮宮前「打卡」遭警察驅趕 網民：法國這麼保守？
撰文：ETtoday
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網紅謝侑芯曾擔任護士，之後轉行經營直播、YouTube，也常透過Instagram上傳火辣美照，擁有92萬名粉絲追隨，作風大膽的她近日到法國羅浮宮旅遊，卻當場脫掉外套，只穿着一件薄紗胸圍在大街上拍照，此舉立刻引來當地警方上前關切。
謝侑芯近日到法國旅遊，出外地後不改性感風格，11月3日到羅浮宮拍照打卡，竟在羅浮宮前的大街上脫掉外套，露出裏面的黑色薄紗胸圍，擺出各種網美姿勢留念，但這個舉動立刻引起警方關切，她事後無奈說：「第一次看到羅浮宮本宮，新買的美美bra top拍了三張而已，被當地警察前來關心～影片就穿起黑寡婦大衣了。」
台灣網紅謝侑芯性感打扮惹議：（按圖了解）
有網民開玩笑猜測法國警察是想藉機搭訕，謝侑芯則解釋：「沒有，是真的被驅趕。」部分網民也認為她這樣的穿着很不妥當，「去那種場合怎麼能穿那樣…基本常識」、「文化不同，你穿那樣當然被關切」，但也有人抱屈，「法國人有這麼保守嗎？不能只穿bra上街嗎」、「法國不是最自由的國度嗎」，意外掀戰。
更多謝侑芯IG照片：（按圖了解）
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