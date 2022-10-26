IG網紅遭騙柬埔寨　獲救回台竟拍AV　網民兩極：為什麼要救你？

柬埔寨詐騙風波一度鬧得沸沸揚揚，IG健身網美「皮皮」也受騙，所幸最後獲救回台，但近日網友發現，她似乎下海拍起大尺度成人影片，引發極大爭議，不少人湧入她的IG攻擊「為什麼要柬埔寨去救一個想被保養（包養），過沒多久原形畢露，回來台灣拍MV」，對此她也大方回應了。



皮皮宣告拍成人影片後，立刻在各大論壇引爆話題，不少網民到她的IG底下留言口出惡言諷刺，「被賣到柬埔寨活該」、「從柬埔寨救一個想被保養的，回台灣跑去拍av」、「果然之前就覺得你跟Sammy上節目說的話不是真的，現在真相大白了」。

支持者則認為拍AV不等如活該受迫害 點圖了解更多：

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更有人直指先前她的柬埔寨動態精選也不見了，對此，皮皮絲毫不受影響，對於這些酸言酸語，反而大方回覆一個眼冒愛心的笑臉貼圖，回應：「終於期待已久的酸民來了。」

也有網友抱持不同看法，認為不該如此抨擊皮皮，「雖然不知道她的情況，但希望大家還是不要口出惡言比較好」、「我認為這是兩回事，尊重她選擇的工作，不會因為她的工作就覺得她『可以』受到迫害」、「怎麼會有一堆在檢討被害者的呀？因為她的工作所以就應該受到那些待遇？」、「網路欺凌日常？放過她吧」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】