「保時捷女神」大膽衣着再惹議　竟穿這樣開車　前科更誇張

擁有美好身材的台灣網紅Wawa，最喜歡前往海邊游泳和潛水，因此泳裝對Wawa來說駕馭起來輕而易舉，尤其黑色的丁字褲更成為了讓她爆紅的標誌。



最誇張的是，Wawa大剌剌的個性讓她在生活中出現了許多亮點，除了曾在開車的時候只穿丁字褲以外，還曾直接去逛便利店，瞬間在Facebook群組爆料公社打響知名度，引起了網友們的暴動。

常在公眾地方下身僅穿丁字褲惹議 網民：為什麼沒人報警？（點擊放大瀏覽）：

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被賦予「保時捷女神」稱號的網紅正妹Wawa，經常在個人Instagram上分享日常生活給予網友們滿滿的福利，日前她也更新了2張美照，但這次她開的車子並不是保時捷，而是Tesla特斯拉。

從畫面中清楚可見，趴在方向盤上休息的Wawa，身穿白色短版上衣搭配著黑色的丁字褲，頭上的鴨舌帽則用來遮陽；對於一身性感火辣的裝扮總是被人議論紛紛，Wawa幽默的寫下：「我強所以我生性涼薄！」

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Wawa的照片曝光後，粉絲們紛紛留言，「誇張打誇張」、「無法專心開車了」、「超辣的姐姐」、「阿斯，受不了」、「這腰太正了吧」。

事實上，Wawa先前就曾因只穿丁字褲到便利店買東西掀起了關注，她後來也說明，自己是在下水玩之前到便利店買東西，並不是刻意穿成那樣引人注目。

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