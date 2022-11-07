港澳人士今起可跟團赴台旅遊　學者料2年後旅客量才回至疫前水平

台灣早前放寬港澳人士入境措施，今日（7日）起港澳人士可以旅行團方式赴台觀光。

《ETtoday》報道，目前來往港台的航班復飛率不足一成，國泰航空與中華航空均稱，公司會隨時視市場需求調整增加班次。



國泰航空台灣公司表示，今天未見訪台旅客人潮，「估計還要等等」。

疫情前，國泰與港龍航空每周有超過200班次來往港台，國泰航空台北-香港一周飛114班，高雄-香港飛49班，疫情嚴重時一周僅飛兩班；今年10月底，台北-香港一周飛9班，高雄-香港一周飛5班。

另外，中華航空疫情前每周有近百班航班來往港台，但目前台北（桃園）- 香港一周飛11班，高雄尚未復飛。

國泰航空台灣公司表示，今天未見訪台旅客人潮。圖為台灣桃園機場。（桃園機場Facebook）

靜宜大學觀光事業系副教授黃正聰指出，放寬港澳人士入境措施，對台灣觀光極為重要。2019年，港澳旅客赴台達175.8萬人次，幾乎每4位居民就有一位到台灣旅遊，佔赴台觀光國家或地區第三名。

他分析，2019年港澳赴台自由行旅客佔九成，產值以每人26332元（新台幣，下同）計，全年產值達460億，佔台灣觀光總收入的一成。目前僅開放旅行團赴台的情況下，估計約有原本赴台旅客總人次一到兩成到台灣觀光，產值約92億元。

台灣的旅遊業公會稱，入境團正逐步增加，旅客主要來自日本、南韓及東南亞等地。有學者指出，全球仍有疫情，相信要到2024年，整體旅客量才可以回復至疫情前水平。

台灣陸委會早前宣布，港澳人士可以團體方式到台灣觀光，由交通部觀光局核准之旅行業代為申請，每團人數為5人以上40人以下，最多可停留15天。另外，港澳人士可赴台就業（以白領應聘為限），以及參加宗教活動（含傳教弘法及研修教義）。