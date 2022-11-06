大熊貓「團團」身體狀況向好　大陸專家明離台將與園方密切溝通

大陸贈台的雄性大熊貓「團團」疑似罹患惡性腦瘤而病重，大陸派出的兩名專家吳虹林與魏明抵台探視。由於「團團」病情比想像中樂觀，兩岸專家決定治療方式以舒緩為主。

《新華社》消息，「團團」的身體狀況逐漸向好，吳虹林與魏明預計明日（7日）返回大陸，兩岸專家未來將根據「團團」的病情實時調整治療方案。



大陸贈台的雄性大熊貓「團團」疑似罹患惡性腦瘤而病重。（台北市立動物園）

10月27日，大熊貓保護研究中心收到台北動物園請求協助的邀請函後，選派兩名專家赴台參與「團團」的治療和護理。 11月1日，在大熊貓飼養管理、疾病防控、科研繁殖等領域具有豐富經驗的專家吳虹林和魏明抵台。

魏明介紹，他們到達台北後立即前往動物園探望「團團」，接連幾日都與牠的醫生、保育人員交流有關情況，共同治療和護理「團團」，把觀察到的最新情況、用藥後的反應等反饋給大陸的專家團隊。

在共同商討「團團」的病因後，專家團隊提出治療和護理方案建議，魏明及吳虹林則將商討的結果及時與台北的專家團隊、醫生及保育人員作討論交流。

大熊貓保護研究中心的兩位專家魏明（左一）、吳虹林（左二），在台北動物園探視大熊貓「團團」。（新華社）

從近幾天的觀察情況而言，專家認為「團團」的採食情況、精神狀態、走路姿態均有所改善，連續正常的走動時間不斷增加。

專家認為，「團團」的病因還需進一步準確判定，但牠現時的身體狀況暫不適宜再接受麻醉和侵入性的檢查。鑑於「團團」身體狀況逐漸向好，根據前期的檢查結果、身體情況、用藥後的反應，專家與園方達成共識，未來將繼續採取舒緩治療方式，同時根據病情實時調整治療方案，並積極追溯病因。

2008年12月23日，大陸向台灣贈送大熊貓「團團」及「圓圓」。牠們在台北動物園安家，先後於2013年和2020年誕下幼崽「圓仔」和「圓寶」。本次赴台的專家魏明，就曾在「圓仔」出生時到台灣照料「圓圓」母子。

吳虹林、魏明預計明日返回大陸，大陸的專家團隊將繼續與台北動物園的專家組保持密切溝通，根據「團團」病情變化實時提供建議和幫助。魏明表示，若後期還需要專家赴台協助治療和護理，大熊貓保護研究中心將一如既往地提供支持和援助，「我們衷心祝願『團團』盡快渡過難關，早日康復！」。