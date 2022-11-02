台婦頭插38支針搭捷運！女星驚喊「是我媽」　身份原來大有來頭

近來網上流傳一張照片，一名婦人頭上和臉上都扎滿了針，搭乘台北捷運坐在博愛座上淡定織毛衣，細數發現她身上的針至少有30多根，嚇壞不少人。沒想到照片一出，台灣網紅兼女星陳沂認了「她是我媽」，驚人身份全被翻出。



做着針炙在捷運搭車的婦人，竟是前台北市的議員！（按圖了解）

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近日一名婦人搭捷運時，坐在博愛座上織毛衣，拉近一看，她頭部和臉部竟插着30多根針，讓拍下照片的網友驚呼「阿姨有練過，還可以織毛衣，時間充分利用」。貼文一出，許多網友也激喊：

．「不知道為甚麼我會想到《死神來了》」

．「我有針頭頂，回家時女兒露出驚慌恐懼的眼神」

．「這位應該也是聽從中醫的建議」

．「原來是伊耳謎~看來揍敵客家在執行任務了」

．「要織時隨手可得，不織時隨手又插回去」



沒想到台灣網紅陳沂11月1日在Facebook上轉發該照片，寫下「笑死！貝拉魚被路人拍到，認證時間管理大師（蓋章）」，證實婦人是她的母親陳雪芬沒錯，她還在留言區搞笑虧媽媽「容嬤嬤慎刑司受刑人時尚」。

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有網友提問回家是誰幫媽媽拔針？陳沂回應母親都自己拔，只是針要收在罐子拿回診所回收，因為算醫療廢棄物不能亂丟。但這樣走在人潮捷運站不會太危險嗎？陳沂則說「所以她（媽媽）都是冷門時段去中醫跟坐捷運，而且空曠的捷運還特別選博愛座。」至於針灸的針不是15分鐘就要拿下來？陳沂也回應「看門派，有的中醫說15分鐘，有的門派是說至少一小時得氣。」

陳沂事後另發一篇文分享，媽媽突然間成了網紅，好奇詢問「他怎麼認出我的？」結果被女兒狠虧「人家沒有認識你，人家是拍奇怪的路人」，媽媽淡定地說「喔～我以為他認出我是誰了！」讓陳沂笑翻直呼「各位，這就是巨星的態度，處之泰然目中無人。」

事實上，陳沂的家世背景大有來頭，母親是前台北市議員陳雪芬，父親則是曾捲入榮星花園弊案的前台北市議員陳俊源，陳沂也因此曾自稱「罪人之女」，陳俊源後來娶了陸小芬，她成了陳沂的繼母。

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