調查方涉證據造假　張庭或免100億罰款：相信祖國公正裁決

藝人林瑞陽、張庭成立的上海達爾威公司旗下美妝品牌「TST庭秘密」被控涉嫌網路傳銷，該案11月4日在石家莊召開聽證會。有報道指，官方可能開出100億元（人民幣，下同）天價罰單。

昨日（7日）聽證會結束，有消息稱調查方出示的多處證據涉嫌造假，張庭一案可能反轉。



林瑞陽和張庭成立的「TST庭秘密」涉嫌網絡傳銷一案，4日早上9時開始在河北石家莊召開為期4天的聽證會。聽證會結束後，有知情人士透露，現場代理律師指河北石家莊市裕華區市監局辦案人員出示的多處證據涉嫌造假，要求撤案。

張庭今日（8日）在微博回應，「等待公正德裁決相信祖國」。

內地傳媒報道，「張庭案」共17冊案卷，累計1萬多頁，還有大量電子數據。而裕華區市監局不允許律師拍照記錄，僅提供7日時間摘抄，時間緊張，但律師在閱卷時發現多處問題。

11月4日早上9時，「張庭案」在河北石家莊召開為期4天的聽證會。（網絡圖片）

首先，案卷內舉報人身份地址有疑，不屬於裕華區管轄範圍。另外，為裕華區市監局出具《關於TST庭秘密涉嫌網絡傳銷電子數據採集、固定、存放、搭建、鏡像恢復報告》的山西某科技公司並無電子數據鑒定資質，且報告出具人偽造資質證書。律師指，「電子數據」是全案證據的重要基礎，若該證據被否，全案證據體系將會坍塌。

在最後陳述環節，辦案人員堅持認為「張庭案」構成傳銷，而代理律師認為不構成並要求撤案。《市場監督管理行政處罰廳證辦法》規定，聽證會結束後，聽證主持人將在5日內撰寫聽證報告，再由相關人員簽名、連同聽證會筆錄和其他材料一起上報市場監督管理部門，該部門會綜合意見作出最後決定。