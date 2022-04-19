台女藝人張庭與夫林瑞陽再遭重錘 17億人民幣房產被查封
撰文：聯合新聞網
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林瑞陽、張庭夫婦因被當地政府認定從事違法傳銷，1927.99萬人民幣將被沒收，此外還要繳納170萬罰款，今天（19日）又傳出他們名下96套，總價17億人民幣房產被查封。
據陸媒「澎湃新聞」報道，林瑞陽、張庭公司名下96套、共17億人民幣房產被石家莊裕華區市場監督管理局查封，查封日期為2021年7月20日。
張庭夫妻之前遭爆共同經營的達爾威公司涉嫌違法傳銷，新台幣26億元資金遭凍結，微博帳號也因違法被禁言，旗下品牌「TST庭秘密」也遭網路平台移除，但今年兩人陸續再開新公司，似有意另起爐灶。
張庭生意愈做愈大卻因涉傳銷「一鋪清袋」 還有其他藝人被發現註銷工作室林依晨也上榜（點圖了解更多）▼▼▼
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