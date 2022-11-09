台立委爆雙十無人機均為大陸製　蘇貞昌責成調查：寧可不要這表演

台灣今年雙十節在嘉義縣故宮南院舉行煙火及無人機表演，國民黨立委魯明哲周二（8日）披露，當晚的無人機機隊使用的機具和軟件皆來自大陸公司。行政院長蘇貞昌聽聞後當場震怒責成調查，並稱「我認為不妥當，而且不可以，寧可不要有這個表演。」



魯明哲在立法院總質詢指出，他接獲檢舉及查閱相關資料發現，當晚表演的無人機的操控系統從機體、電池、控制系統、飛行圖樣、飛機韌體，都是由深圳市高巨創新科技開發有限公司代工，只有充電用的電是來自台灣。

魯明哲續指，當晚操作無人機時，廠商把電腦屏幕壓低到三十度角，為了不讓安全人員看到編排系統是大陸公司的，而且他進一步表示在民航局等機關均找不到此批無人機相關紀錄，質疑廠商有走私、欺騙之嫌。

蘇貞昌責成相關負責人調查清楚。（聯合報）

蘇貞昌答詢指，「寧可不要這樣的表演」，責成相關負責人調查清楚，他並稱，在蔡英文總統面前這樣子「不妥當」。

對此，台灣希望創新公司回應稱，展演無人機的核心飛控系統相關軟硬件是自行開發設計，無關資安的零組件如馬達、電池等元件，因為成本、市場等因素，大多需仰賴大陸廠商供應，這是目前全球的商用無人機產業的共同課題。