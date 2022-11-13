G20峰會・拜習會｜鴻海董事長劉揚偉將出席　台灣企業家首次參與

G20領袖峰會系列活動鴻海董事長劉揚偉預計14日將發表專題演說。台媒指，這是繼鴻海創辦人郭台銘2016年參與亞太經合組織（APEC），劉揚偉代表鴻海出席指標性國際貿易活動，他也將成為首位參與G20的台灣企業家。



G20將在11月15日將在印尼正式召開，會前將舉辦系列活動B20（Business 20）企業高峰會。劉揚偉確認將出席，14日上午將以「運用創新力量，創造未來經濟成長」為題發表專題演講。

根據B20官網，除劉揚偉外，特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk），Amazon創辦人貝佐斯（Jeff Bezos，又譯貝索斯），以及擔任聯合國女性親善大使的好萊塢影星安妮夏菲維（Anne Hathaway）均將與會。

日前iPhone代工廠富士康位於河南鄭州的廠區爆發疫情，工人徒步逃離工廠返鄉影片引發關注，鴻海董事長劉揚偉稱照護員工是首要原則，更強調要維持廠區正常生產。

鴻海董事長劉揚偉（左）、創辦人郭台銘（中）及裕隆集團董事長嚴陳莉蓮（右）曾共同主持「鴻海科技日」。（鴻海提供）

劉揚偉日前再次提到，鄭州一個超過20萬員工的廠區，要兼顧防疫規定以及正常生產需要很大的管理能力。他透露，目前經過一些調整，鄭州工廠整體逐漸步入軌道。他指出，河南省政府已經明確表示，會全力支持富士康，以最快速度撲滅疫情，集團會與政府以及客戶通力合作，在最短的時間內努力回到正常產能。

鄭州富士康爆疫工人步百里返鄉 路透：鄭州廠iPhone出貨將減30%

中國外交部發言人華春瑩宣布國家主席習近平外訪行程。她稱習近平應印尼總統佐科維多多邀請，11月14日至17日赴印尼峇里島出席二十國集團（G20）領導人第十七次峰會。習近平將會會晤美國總統拜登（Joe Biden）。

中國外交部：習近平出席G20 確認將晤拜登