駁「新冠死亡率」超高　台灣官方：超額死亡OECD第4低

儘管台灣本土疫情有趨緩之勢，周四（17日）單日新增2萬78宗本土個案，較上周同期減少2,208宗、9.9%，但前衛生署疾管局長王任賢抨擊「台灣新冠死亡率超高」的說法，再次掀起針對台灣疫況的討論。



台灣流行疫情指揮中心發言人莊人祥17日則提出數據反駁，稱對比38個先進國家、地區，台灣每百萬人口染疫死亡數是第4低。

根據王任賢近日發言，認為台灣新冠肺炎期間最大的問題是「就醫障礙」，台灣的醫療品質很好，可是新冠肺炎死亡率卻超高。王任賢指出，根據國際間Omicron死亡率落在萬分之3推算，單日最多死亡人數應該是10多位，但是推算起來台灣死亡率卻是千分之5。

對此，莊人祥提出數據澄清，台灣與其他38個先進國家、地區比較，以每百萬人口染疫死亡數中，台灣是第4低，比韓國、澳洲與冰島等都低，而台灣新冠染疫致死率也是40個國家、地區中排行第6低。

另針對非新冠肺炎死亡部分，莊人祥表示，所謂的就醫障礙，最客觀的數字就是看超額死亡，綜合疫情前的每年或是每月平均死亡人數，和疫情間逐月實際死亡人數去計算，就可以算出超額死亡數。莊人祥指出，和其他國家、地區相比，台灣每十萬人口超額死亡數則是第4低，屬於非常低的狀態。