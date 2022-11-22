汪小菲赴台　張蘭誓言將跟隨：帶高爾夫球桿到機場揍人

撰文：陳鄭為
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台灣女星徐熙媛（大S）前夫汪小菲因不滿贍養費問題遭抹黑，昨日 （21日）在微博瘋狂發文怒揭前妻一家人瘡疤，並放話將於今日（22日）傍晚抵台對決。

根據台媒報道，S媽黃春梅受訪時表示，已聽公司的工作人員轉述，但是否會讓汪小菲進女兒大S家？S媽回應稱「不清楚他們怎安排，但應該會到S Hotel見面比較妥當」。

相對S媽的不願多談，昔日的親家母張蘭則護子心切。張蘭昨日開直播賣貨，狂酸大S靠電話重逢舊愛具俊曄是給汪小菲戴綠帽，「人家早就聯繫上了，早給戴上綠帽子，什麼（離）婚後才聯繫的你信嗎？劇本都他們家編的，演員也是他們家什麼的」。張蘭並且放話手上握有證據，問粉絲要看嗎？

此外，對於是否將隨汪小菲一同赴台，張蘭表示，若汪小菲單獨赴台恐有去無回，她勢必會跟着來。張蘭也自爆已成大S住家社區的黑名單，無法進入社區，但若赴台一定帶着「高爾夫7號鐵」，並表示要揍記者。「我現在就先約姓徐的，妳就帶着那些長槍短砲（記者）來機場，看我怎麼揍妳。」

事實上，關於汪小菲赴台身份的問題也引得不少台灣網民好奇，但台灣陸委會昨日已經指出，雖然台灣目前並未全面開放陸客赴台，但已經開放以探親身份赴台，而據台灣內政部移民署指出，目前大陸人士赴台入境須持「有效居留證」及「有效入出境許可證」，因汪小菲曾是大S配偶，應該是持有居留證，應可順利抵台。

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