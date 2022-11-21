傳汪小菲未支付生活費在台資產被查封　大S：好聚好散籲停止紛爭

台灣女星徐熙媛（大S）與前夫汪小菲再生齟齬，近日傳出大S指控汪小菲自今年3月起未再履行離婚協議，也沒有支付生活費用，至今已積欠超過500萬元（新台幣，下同）。

汪小菲今日（21日）在微博發文，指自己對家人毫無保留，手上有過去一年的匯款記錄，「只是我現在不想再給他們交電費了！」。

今日傍晚6時許，大S發表聲明回應稱，從來沒傷害過汪小菲身心，自始遵守雙方調解內容，好聚好散，希望就此停止紛爭。



2021年11月，大S與汪小菲離婚。（微博＠汪小菲)

大S在聲明稿稱，從認識汪小菲至今，從來沒有傷害過對方的身心，自己對汪小菲父母也發自內心尊敬。為了汪小菲及其父母著想，她主動提出兩方緣分已盡，好聚好散作為離婚理由，並保證此生不出惡言，自己也說到做到。

大S表示，對於孩子的監護權，她從沒想過單獨監護，而是共同監護，其餘種種皆由汪小菲與她雙方同意，並有具法律效力的法院調解書為證。

最後，大S提到「孩子們都期待明天終於要看到爸爸，也希望小菲不要封鎖我，導致我沒能第一時間提醒他勿情緒性發言而觸法。非常抱歉給大眾帶來負能量，願就此停止紛爭，並祝麻六記（汪小菲經營的餐館）生意興隆」。

徐熙媛發聲明稿，呼籲就此停止紛爭。（Facebook@大S徐熙媛）

據台媒報道，大S與汪小菲離婚時，在法官調解下曾簽訂和解離婚協議，雙方也就近10億元的家產達成分配協議，並由汪小菲支付大S每月數十萬的生活費。

報道指，大S今年3月再婚後，汪小菲即停止交付生活費，至今已積欠超過500萬元，大S遂向台北地院聲請強制執行。據傳因為事證明確，法院裁決汪小菲在台灣的部分資產將被查封，名下的S Hotel等不動產或是股權都可能被拍賣。

消息曝光後，汪小菲在微博發文稱，「我，汪小菲，被你們鏡週刊，蘋果抹黑多年，你們的老闆黎智英已經作為漢奸進去了。我對家人毫無保留！過去一年的匯款記錄我都有，只是我現在不想再給他們交電費了！仁至義盡，現在還要逼我，你們最後害的不是我，非要逼我？」。

另有台媒引述知情人士透露，汪小菲在台灣仍有存款，應該足以支付大S的生活費，不需要拍賣資產藉此抵償。