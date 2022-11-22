汪小菲曬帳單曝大S豪宅天價開銷　百萬年薪也不夠付水電與管理費

台灣女星徐熙媛（大S）與汪小菲離婚後，新聞與風波不斷。11月21日，先是台媒爆出汪小菲長達8個月未支付離婚協議的生活費一事，致汪小菲隨後憤怒發文並上傳帳單表格，自清過去一年付出過的費用，稱「作為一個男人，他們結婚了，我不想再給這個家付電費了」。汪小菲也暗批大S現任丈夫具俊曄，開嗆「別人住就算了，你個窩囊廢換個床墊行嗎？」

隨著汪小菲帳單與大S聲明相繼公開，話題延燒越演越烈。據汪小菲公開自2021年11月以來的現金流資料，包括每月新台幣（下同）106萬元的房貸、2個月結算一次的社區管理費13萬元、每月支付給大S的指定費用100萬元，當中的100萬元並不含日常開銷雜費。就在帳單貼文曝光後，吃瓜網民仔細看了明細，驚覺大S所居住的豪宅光是水電費每個月竟然就要4萬8,348元，直呼哪怕百萬年薪也難以負擔。

汪小菲曬出大S年花4千萬，光是豪宅水電、管理費就要百萬。（汪小菲微博）

根據汪小菲在微博上所公布的帳單，其中「信義社區管理費7-9月」與、「信義社區管理費10-12月」皆為13萬9,785萬元，換算每個月管理費便已高達4萬6,595元，已高過台灣不少一般上班族的月薪。

另外，「松勇路7/12-9/12電費」這筆費用也要9萬4,201元，換算每月電費也達約4萬7,100元。而「松勇路水費6/24-8/22」則為2,495元，換算每月水費也有約1,248元，因此該戶每月水電費加總約4萬8,348元。

而所謂「信義社區管理費」或是「松勇路水電費」，則應皆是指大S於台北市信義區松勇路豪宅「台北信義」的開銷，若單純以管理費、水電費這2筆開銷來看，大S住豪宅每月就至少得花上9萬4,943元，1年至少花113萬9,316元，明細一出引台灣網民驚嘆，「就算賺得百萬年薪，哪怕不吃不喝一整年也養不起」。

對於台灣豪宅等級的管理費行情，有台灣房仲業者指出，一般新成屋單坪管理費用約150元，而台北市頂尖豪宅每坪管理費約在200元至250元間。而大S入手戶別為2戶打通，坪數共約225坪（約8000平方呎），以此計算每月管理費4萬6,595元是相當合理，主要體現在豪宅使用的軟硬體設施、維護等級，以及各式消耗性的花費都非常人所能設想。隨著大S與汪小菲離婚家醜一樁接一樁曝光輿論眼前，豪宅管理費的咋舌行情也才意外揭露大眾眼前。