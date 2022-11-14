九合一大選｜最冷清一年　台灣政黨版圖即將回歸2000年代？

距離11月26日台灣地方縣市長選舉日已不足兩週，除了台北市長應三黨相爭尚存選戰熱度，其餘縣市選情平靜異常，且總體勝敗態勢分明，綜合數月政黨競爭過程，今屆幾可謂過去20年來台灣最冷清的一次大型地方選舉。



根據台灣多家定期民調顯示，扣除嘉義市應候選人病故延後投票，其餘21縣市選區選情基本穩定，現任者爭取連任優勢明顯，國民黨執政的新北市、台中市，以及民進黨主政的台南市與高雄市，勝負已然無懸念，現任市長皆以巨幅支持度領先挑戰者，其餘縣市的兩黨競合氣氛也轉趨明朗，坊間政評多已「未選先判」。

總的來看，民進黨此回選情並不樂觀，悲觀評估或將退守嘉義以南，國民黨有機會重新拿回北台灣與中台灣廣泛的地方執政，而民眾黨則有望在高科技重鎮的新竹市搶下一席。按現勢發展，選後台灣政黨於地方執政或將重現2000年代「北藍南綠」的政治版圖，然今昔對比，考量選戰主軸弱化與選情冷清等因素，箇中結構與成因卻與以往存在差異，也與上屆選情景況大有不同。

回顧上屆2018年台灣地方選舉，民進黨政府苦嘗強推軍公教年金改革、社會激烈反彈惡果，輔以當年韓國瑜刮起「韓流」旋風，民進黨於全台22縣市選區僅獲6席，震驚蔡英文政權。然而，縱使2018年的民進黨選得相當不理想，但在勝選區域分佈上，依舊於北台灣的基隆市、桃園市與新竹市留下執政命脈，因此選後解讀多以「討厭民進黨」作為選民教訓解釋。

2018年台灣直轄市長及縣市長選舉結果地理分布，國民黨（藍）取得15席，民進黨（綠）取得6席，黑色區塊的台北市則由彼時以無黨籍身份參選的柯文哲獲得勝選。（維基百科）

爾今，對照趨勢發展，民進黨在有望勝選的各家預測上，多指向將退守南台灣，雖預判總席次前後差異不大，但區域分佈可能的「退化」令人玩味。綜觀今日高概率或重現「北藍南綠」政治版圖，其意義實不同於過去的長年結構使然，並非復古、反轉敘事足以解釋。

梳理2000年代台灣地方執政「北藍南綠」的版圖地貌，主要基於彼時閩南、客家與外省族群的省籍因素影響政黨偏好傾向甚鉅，另同步於蔣經國時代台灣經濟高度發展養出一大批中產階級，渠等期待經濟發展與社會穩定等物質性支持，這類群體長年得利於國民黨執政紅利，略類同今日「經濟藍」與「知識藍」選民樣態。

韓國瑜的韓流曾席捲全台，甚至韓國瑜出訪香港也受到韓粉的歡迎。（資料照片）

雖上述兩類泛藍選民在2020年台灣總統大選猶為國民黨人疾呼號召，但回應當前北台、中台盡棄民進黨的風氣，若國民黨自持是保守群體大回歸，恐怕也是樂觀過頭：回顧台灣政治發展，由於紛紜雜沓多年，各界多容易認定台灣每遇選舉的內部分歧在於統獨認同，言雖如此，但其實只回應了一半——台灣社會、台灣的選民長年慣性仰賴於一個保守的、中間偏右的新自由主義發展路線，而這樣的擁抱多奠基於過去台灣經濟蓬勃發展時，予戰後嬰兒潮一輩台灣人一段鮮明且樂道多年的經驗記憶，這一定程度說明了何以國民黨得在2000年代（含以前）多能囊括多數都會區與中產階級的選票支持。

蔡英文任內不斷宣稱台灣重回「亞洲四小龍」之首，以此強調「執政有成」，但美麗數字與民眾實質感受有一段落差。（資料圖片）

但隨著台灣經濟發展勢頭在2000年代之後驟弱，擅長安定牌、經濟牌的國民黨便立刻面臨難續將這同一套發展意識澆灌在1980年代後出生的新生選民身上，致使國民黨的經濟訴求始終無法成功博得這一代人的認同。與此同時，這一代人又在陳水扁執政期間調整課綱的引導下，「台灣主體意識」潛移默化，漸進替代了前代父執輩「惟發展論」的認識觀。

具體言之，2018年韓國瑜帶動「韓流」，縱然有個人政治魅力因素，但也不離韓國瑜相當程度將泛藍與上一代經濟保守選民帶回屬於記憶中的黃金年代：國民黨之所以能夠長年穩住保守傾向的經濟選民選票很重要的原因，在於讓這群選民依賴並相信「保守的、偏右的經濟路線」對他們的利益是好的，一如過去真實擁有過的美好年代。2018年的「韓流」得以成風，在韓國瑜個人之下，實際存在這層隱形支撐。

王毅今年七月會晤布林肯。(Stefani Reynolds/Pool Photo via AP)

然而，在近年中美台地緣政治變化成為台灣內部政治發展的主導下，保守選民的復辟期待終不敵高張意識形態對壘，2020年台灣總統大選的結果說明了此基本態勢，只不過彼時多以世代政治偏好差異來理解。

時至今日，縱然民進黨選情大有朝向南台灣一隅頹敗之勢，台灣泛藍與政評也不應反向樂觀自期，當要能清明分辨今時的勝勢在望並不同於2018年的背景，又縱使「北藍南綠」版圖再現，也不等同昔日保守選民盡歸國民黨的年代回歸，過度放大今次棄民進黨而去的選票劃歸經濟保守選民再次出土，勢將錯估1980年代後出生選民的投票意向；同理於民進黨一方，何以所向披靡的蔡英文光環與反中意識形態此次難以再拉動40歲以降選民的熱情，也是留待選舉開票確認後，民進黨眾必要自省的一課。