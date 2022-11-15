九合一大選｜五大媒體民調封關前最新調查：蔣萬安在四家支持最高

台灣九合一大選將在11月26日舉行，除了能否形成國民、民進、民眾三黨鼎立新格局，台北市長花落誰家也是本屆的一大關注點。15日，中央選舉委員會提醒，自16日零時起不得散播、轉傳民調資料，而各大媒體近日紛紛搶在民調封關前公布最新的選情調查結果。



《聯合報》、《自由時報》、《匯流新聞網》、《ETtoday》、《台灣民意基金會》五大媒體近日公布民調顯示，在台北市長支持度方面，蔣萬安在四家中都佔最高、陳時中只有一家最高，黃珊珊則多居二、三名的位置。

其中，在《聯合報》15日發布的民調中，蔣萬安以36%的支持度高居首位，黃珊珊以27%緊隨其後，墊底的則是20%的陳時中，近半數受訪者最不希望陳時中當選市長，比率遠高於蔣萬安和黃珊珊。而《自由時報》14日最新民調顯示，陳時中以34.80%支持度排第一，較9月的30.13%高，其餘兩名主要競爭者支持度亦見增長，蔣萬安從22.92%升至28.71%，黃珊珊則從20.52%增至23.45%。

蔣萬安、陳時中、黃珊珊為台北市長選舉中三大主要競逐者。（聯合報）

另外，《CNEWS匯流新聞網》「匯流民調」13日發布最新民調結果顯示，蔣萬安支持度為30.6%，領先幅度較微，緊追著的是27%的黃珊珊和26.8%的陳時中。《ETtoday》12日發布的民調則針對「一定會去投票者」的人訪問，蔣萬安的支持度為41.5%，陳時中的支持度為33.2%，黃珊珊則為22.7%。

而在較早前的10日，台灣民意基金會發布最新民調，問受訪者若明天就投票會投給誰。其中，蔣萬安獲得最高支持，達29.8%，其次為黃珊珊26.6%及陳時中21.8%。

選舉倒數11天，中央選舉委員會提醒，自11月16日零時至26日下午4時止，不得以任何方式，發布與候選人或選舉有關的民調資料，亦不得加以報導、散布、評論或引述；投票日當天零時起，也不得透過社群媒體或任何方式，為候選人或政黨助選及宣傳，違反者，處以50萬以上、500萬元以下新台幣（約合港元12.6萬以上、126萬以下）罰鍰。