九合一大選．持續更新｜多名候選人完成投票　陳水扁獨自現身票站

台灣在26日（周六）舉行「九合一選舉」，《香港01》彙整了各方重要消息，供讀者了解選情走向。



【9:30】國民黨台北市長候選人蔣萬安早上約9時半以一身灰色毛衣現身大直永安國小投票所，約5分鐘後完成投票。他向在場媒體表示，他心情非常放鬆，為前一天冒著風雨前來選前之夜的朋友感到非常感動，並表示感謝。他又感謝太太昨日在雨中陪同他，今早出門時，對方還特別跟他說「加油」。

【9:20】選前因博士論文被指抄襲，而備受關注的民眾黨新竹市長候選人高虹安抵達新竹市豐功里投票所投票，她表示昨天睡得非常的香，有一種終於走到最後一哩路，把事情做完的感覺。

+ 1

【9:00】蔡英文總統現身自己戶籍地投票所新北市永和區秀朗國小投票，並於投票後前往投票場所外30公尺發表談話。她呼籲，不論天氣情況，大家都踴躍投票以決定未來，同時也要記得投18歲修憲複決案。被問及心情如何時，她表示很好，強調這是台灣滿關鍵的時刻。

【9:00】前總統陳水扁穿著紅色的上衣、拄著拐杖 ，前往住處旁的台南市衛生局投票所投票，其看起來精神相當不錯，並鼓勵大家踴躍投票。現場有媒體想要詢問他有關於2024年總統大選的看法，他則微笑搖手拒絕，未有進一步的回應。

【8:30】民進黨台北市長候選人陳時中身穿灰色短袖上衣，和次子陳彥安一起到投票所。投完票後，他受訪表示早上起來心情很好、睡得很好，自己用輕鬆的心情來投票，該努力的都做了，心情更放得下來。對於開票前規劃，他坦言這幾個小時蠻難熬的，能睡得著就睡一下，可能看一些訊息為重。

【8:00】投票正式開始。行政院長蘇貞昌與妻子詹秀齡，一同前往新北市樹林區育林國中投開票所投票，蘇貞昌表示，台灣能夠有投票權是非常幸福的事，請大家一定要出來投票。